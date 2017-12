(s.r. )

Zastupnički dom Parlamenta BiH usvojio je Principe prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH prema kojima birači u BiH mogu glasati „i elektronski“.

Naime, ovim prijedlogom se članu Izbornog zakona BiH koji glasi: „Izborna komisija BiH i nadležni organi za provedbu izbora osiguravaju da glasanje bude tajno i da se obavlja lično, glasačkim listićem“ dodaje „ili elektronski“.





Jedan od zastupnika Nezavisnog bloka (Salko Sokolović, Senad Šepić i Sadik Ahmetović) koji je predložio ove izmjene, Senad Šepić tvrdi da predložena izmjena znači da „birač glasa na listiću, kao i ranije, ali da odmah nakon glasanja listić ide na skeniranje“.

„Ovim štitimo volju birača i onemogućavamo izborne prevare, manipulacije i krađe. Mislim da nema većeg nacionalnog interesa svih ljudi u cijeloj BiH nego da dobiju šansu da njihov glas bude zaštićen, da mogu izaći na izbore i da budu sigurni da će ono kako su oni glasali biti i izbrojano", kaže Šepić i naglašava da glasanjem o ovom prijedlogu „svako pokazuje da li mu je stalo da ima ozbiljne, transparentne, poštene, otvorene i demokratske izbore“.





Na opasku da napisano ne znači to što on kaže, Šepić tvrdi da su „parlamentarne komisije razmatrale ovaj prijedlog i da su shvatila da to znači upravo ovo što on govori“.

Pojašnjava da bi ovo trebalo koštati gotovo isto koliko i providne kutije u koje bi birači ubacivali svoje listiće, koje je predlagala CIK BiH, te da ima sasvim dovoljno vremena da do izbora 2018 novi sistem bude kupljen, instaliran i provedene sve potrebne obuke za njegovo korištenje.





Šepić kaže da ne zna, ali misli da HDZ BiH nije glasao za ove principe izmjena.