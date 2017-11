Taj Zoran Slavković, iz Smedereva, čovjek koji živi u mojoj kući u Višegradu, bio je, prema mojim saznanjima, u jedinici dobrovoljaca iz Rusije. On, dakle, nije terorista koji je iz Srbije došao sa Rusima ratovati protiv Bosne, a ja, koji sam branio svoju državu od takvih kao što je on, jesam terorista!









Za Murata Šabanovića (1953) ste, moguće je, čuli. Bio je ratni komandant Drugog bataljona Prve podrinjske brigade Armije RBiH. Ostat će upamćen kao glavni akter drame u Višegradu, kada je, početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu, htio u vazduh dići hidroelektranu i tako, moguće je, napraviti katastrofu velikih razmjera. Pritom je generala Jugoslovenske narodne armije Milutina Kukanjca, tada komandanta Druge vojne oblasti JNA, poslao u „onu stvar“.









NEMA ŠANSE





Murat je nedavno presavio tabak, pisao višegradskoj policiji tražeći da mu se omogući korištenje imovine koju posjeduje u Višegradu. Pitao ih je Murat i ko koristi njegovu imovinu? Ovi su ostali nijemi na njegov upit pa je Murat pisao policiji u Banjoj Luci. Oni su mu odgovorili.





Postupajući po njegovom dopisu, izašli su na teren, u višegradsko naselje Dušče, i ustanovili da Velibor Kutlača koristi Muratovu garažu. Velibor je policiji izjavio da zna čija je garaža, da je u nekoliko navrata pokušao pronaći Murata i dogovoriti se sa njim o mogućoj nadoknadi, ali nije uspio. Velibor je policiji rekao da prizemlje Muratove razrušene kuće, ali i bašču, koristi Zoran Slavković, iz Smedereva (Srbija). Policija je Muratu preporučila da stupi u kontakt sa Zoranom i Veliborom ne bi li riješio „imovinsko-pravne odnose“. Ako ne uspije, može Murat podnijeti tužbu ogovarajućem sudu.





- Nema šanse da odem u Višegrad! Poslije rata nisam ni jednom bio tamo. Poučen iskustvom svog barat Avdije, koji je jednom bio tamo, neću ni otići. Naime, Avdiju su kada je nakon rata došao u Višegrad htjeli linčovati. Spas je potražio u zgradi Opštine. Kad su saznali da je tamo, krenuli su da je zapale. Intervenisala je policija, ali i Žak Klajn (Jacques Klein), specijalni izaslanik Ujedinjenih naroda u BiH! Kad su čuli o čemu se radi, patriote iz Goražda su zaprijetile da će doći u Višegrad i spasiti Avdiju! Srećom, Avdija je iznio živu glavu iz Višegrada. Dakle, nema šanse da sam odem u Višegrad - jada se Murat.





Jednom je, veli, krenuo u Višegrad na obilježavanje genocida nad Bošnjacima u ovom gradu, htio, zajedno s ostalima, baciti ružu sa ćuprije u rijeku Drinu. I kad je u Sarajevu ušao u autobus koji je Bošnjake vozio u Višegrad, izađoše Bošnjaci iz autobusa. Bojali su se, objasnili su Muratu, incidenta. A i Bošnjaci koji žive u Višegradu su mu tada poručili da ne dolazi jer će, zamisli, pokvariti dobre odnose Bošnjaka i Srba u Višegradu. No, ima Murat još jedan problem koji ga sprječava da ode u Višegrad. Srbija je 2013. raspisla potjernicu za Muratom za „krivično djelo terorizma“, a ovih su dana potjernicu aktivirali.









KO JE TERORISTA?









- Taj Zoran Slavković, iz Smedereva, čovjek koji živi u mojoj kući u Višegradu, bio je, prema mojim saznanjima, u jedinici dobrovoljaca iz Rusije. On, dakle, nije terorista koji je iz Srbije došao sa Rusima ratovati protiv Bosne, a ja, koji sam branio svoju državu od takvih kao što je on, jesam terorista! Za njega ima slobode kretanje, za mene nema! Pozivam Dragana Mektića, ministra sigurnosti u Vijeću ministara BiH, da nas dva zajedno krenemo u Višegrad pa da vidimo kako izgleda sloboda kretanja o kojoj on stalno govori - apeluje Murat.





Helem, kad već on ne može u svoj Višegrad, Murat se nada da će njegova djeca, koja su državljani Amerike, moći jednog dana koristiti imovinu za koju se on danas bori. Preporučuje im otac da, ako se to i ostvari, ispred njegove kuće u Višegradu na jarobole stave zastavu Amerike. Pa, ako ih neko napadne, napali su na Ameriku i njene državljane. Kad Srbi iz Višegrada mogu napraviti u tom gradu spomenik Rusima, mogu i njegova djeca na svom imanju dići američku zastavu, misli Murat.