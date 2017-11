U novom broju magazina Start BiH objavljen je intervju sa Brankom Perićem, sudijom Suda BiH u kojem on govori o stanju u pravosuđu, ali i kritikuje Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH koje na dnevni red stavlja pitanje ratne prošlosti sudija i tužilaca. "Meni to liči na strategiju za rušenje pravosuđa", kaže Perić za Start. Izdvajamo dijelove ovog intervjua

• Počela je provjera ratne prošlosti sudija i tužilaca u BiH. Znate li kako se to odvija, ko to radi...?

- Ništa nije počelo. Dostavljena je famozna Informacija Uredu disciplinskog tužioca i Tužilaštvu BiH, što bi trebala biti redovna procedura. Taj zaključak je besmislica. Predsjednik VSTV obmanjuje javnost. To poigravanje sa zdravim razumom prelazi u grotesku.

• Da li je u ovom trenutku ratna prošlost sudija i tužilaca zaista najveći problem za bh. pravosuđe?

- Konstruisana je politička priča. Umjesto da na dnevni red stavi nesprovođenje strategije za procesuiranje ratnih zločina, odgovornosti tužilaca i potpunom urušavanju Tužilaštva BiH kao institucije, Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH stavlja na dnevni red pitanje ratne prošlosti sudija i tužilaca. Meni to liči na strategiju za rušenje pravosuđa. Zašto nisu stavili na dnevni red pitanje profesionalne odgovornosti tužilaca i sudija za nesprovođenje Strategije za ratne zločine? Kakve veze ima ratna prošlost sa neradom i kršenjem zakona?

• Tegeltija je jednom govorio da nema dovoljno Srba ili dovoljno Hrvata. Da li bi to smio biti presudan kriterij?

- Ima previše Srba, Hrvata i Bošnjaka! Nema dovoljno dobrih sudija. To danas ne bi trebao uopšte biti kriterij. To je moglo imati značaja na početku reforme da bi se uspostavio kakav-takav etnički balans. Danas treba birati najsposobnije.

• Kad smo kod Tegeltije, rekli ste da je on jedna od vaših najvećih grešaka ili najveća greška. Kako ste ga izabrali?

- Tegeltija je moje najveće razočarenje. Čovjek ide u Brisel i priča kako među sudijama i tužiocima postoje „retrogradne snage“, a ovdje javno priča o nekih pet strahova kod sudija, kao da su sudije psihički bolesnici pa ne vide da im on zaključcima pomaže da ozdrave! Sumnjičiti svoje sudije je u najmanju ruku nedostojno. Sudije nisu lopovi i hulje da bi sa njihovim dostojanstvom mogao neko poigravati. Ako to čini predsjednik VSTV, onda on treba otići iz pravosuđa.

(...)

