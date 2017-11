Uživate razgovarati na telefon i surfati internetom, ali brzo potrošite svoju dopunu? Uvijek vam nedostaje dopune na računu baš kada vam najviše treba? Uz različite troškove, novac za dodatne dopuna tokom mjeseca uvijek se teže pronalazi. Bliže se blagdani i nova godina, a samim tim i mnogi troškovi. Pitanje je kako prikupiti novac, a imati dovoljno dopune za ludu novogodišnju noć kada nas očekuje slanje mnogobrojnih čestitki, poruka i poziva.

Imati priliku osvojiti dodatne dopune uštedilo bi novac, a mogli biste bezbrižno smišljati planove za novogodišnju noć. Uz akciju 5 tebi 5 meni, možete osvojiti dopune na svom računu i na računu svojih prijatelja. Registracijom na portal studentm.ba, dobit ćete jedinstveni link koji možete preporučiti svojim prijateljima. Uz svaku preporuku povećavate mogućnost osvajanja dopune. Vaš prijatelj posjetom najbliže poslovnice i aktiviranjem usluge mobilnog bankarstva, osvoja 5 KM dopune za sebe, ali i za vas koji ste mu poslali link. Osvojena dopuna se kumulira tokom sedmice i isplaćuje putem servisa edopuna.ba na vaš račun i račune vaših prijatelja. .

Aktivacijom usluga mobilnog bankarstva UniCredit Bank m-ba štedite vrijeme i novac. Svi koji ovu uslugu aktiviraju do 31.12. 2017. godine, moći će je koristiti bez naknada do 31.12.2018. godine. Korištenjem mobilnog bankarstva moguće je ostvariti značajne uštede, jer za plaćanje putem m-ba, naknade su i do 80% niže nego za plaćanje u poslovnicama. Uz 5 tebi 5 meni UniCredit Bank ti štedi vrijeme i pruža mogućnost za još više dogovora i druženja sa društvom.