Pretpromocija knjige Želimira Altarca Čička

Danas će u Bosanskom kulturnom centru u 13:30 biti održana pretpromocija knjige Želimira Altarca Čička jednog od prvih i najboljih disk djokeja bivše Jugslavije i Bosne i Hercegovine . Čičkovo djelo koje je i autobiografija i monografija nosi naziv Antikvarnica snova :

«Ovo su priče o ljudima sa kojima sam proteklih decenija sarađivao i to od samog nastanka ex SFRJ muzičke scene , početkom šezdesetih , pa sve do današnjih dana .»

Za 12. Decembar je zakazana i muzička premijera .