Na suđenju koje je trajalo od 2012. do 2016. godine Tužiteljstvo je dokazalo Mladićevu krivicu i zatražilo da mu pretresno vijeće izrekne kaznu doživotnog zatvora • Potresna su bila svjedočenja 164 preživjele žrtve koje su se, uz plač i jecaje, sjećale terora vojske koja je vršila etničko čišćenje





Piše: Đuro Kozar





U Haškom tribunalu će 22. novembra ove godine biti izrečena prvostupanjska presuda bivšem komandantu Vojske Republike Srpske (VRS) generalu Ratku Mladiću (75). Optužnica ga tereti za genocid i druge teške ratne zločine u Bosni i Hercegovini od proljeća 1992. do kraja 1995. godine. Dakle, jedan od najsurovijih optuženika suočit će se sa pravdom. Od bahatog generala do bolesnog i onemoćalog starca prošlo je 16 godina. Toliko je vremena bio u bijegu. Imao je jatake i jedno vrijeme pomoć Vojske Srbije. Uhapšen je 2011. u selu Lazarevu, kod Zrenjanina. Suđenje mu je, sa prekidima zbog bolesti i izbacivanja iz sudnice zbog nedoličnog ponašanja, trajalo od 2012. do 2016. Premda su njegova rodbina i branitelji izražavali sumnju o tome da li će Mladić živ dočekati presudu - to će se izgleda, dogoditi, jer se njegovo zdravstveno stanje dolaskom u Hag popravilo i pod kontrolom je ljekara.





ETNIČKO PUSTOŠENJE





Haško tužiteljstvo je u završnoj riječi u decembru 2016. zatražilo da Mladić bude proglašen krivim po svim tačkama optužnice i da mu pretresno vijeće izrekne kaznu doživotnog zatvora. Na temelju mnogih činjenica, posebno svjedočenja 164 preživjele žrtve i nekoliko vještaka, Tužiteljstvo je zaključilo da je njegova krivica za genocid i druge ratne zločine dokazana. Tužitelj iz Džorždije (SAD) Alan Tiger (Tieger) i njegovi suradnici su iskazima svjedoka i vještaka Tužiteljstva osnažili kvalifikacije iz optužnice. Polazište je bilo da je general Mladić bio jedan od ključnih protagonista udruženog zločinačkog poduhvata čiji je cilj bilo nasilno stvaranje srpske države na velikim dijelovima teritorije BiH.





"Masovni zločini u bosanskim opštinama, Sarajevu, Srebrenici, kao i uzimanje talaca, predstavljaju četiri udružena zločinačka poduhvata kako bi se stvorila srpska država na velikim dijelovima teritorije BiH, sa što manje neprijatelja", rekao je Tiger.

Pod neprijateljima sa kojima se ne može živjeti, po tužiteljevim riječima, Mladić i Radovan Karadžić podrazumijevali su Muslimane i Hrvate. Tužitelj je ocijenio da su pripadnici VRS-a silom "radikalno promijenili etničku sliku" BiH tako da je VRS u ljeto 1992. kontrolirao čak 75 posto teritorije. On je citirao zaključak tadašnjeg izvjestitelja Ujedinjenih nacija Tadeuša Mazovjeckog (Tadeusz Mazowiecki) da "etničko čišćenje nije posljedica rata, nego njegov cilj koji se postiže ubistvima, prebijanjima, silovanjima i uništavanjem".





Osvrćući se na ratnu situaciju u Srebrenici, tužitelj je naznačio da je cilj VRS-a u istočnoj Bosni Mladić definirao svojom direktivom broj 3 iz 1993. da se neprijateljske snage moraju istjerati "zajedno sa stanovništvom".





Tiger je citirao Mladićeve riječi da bi "Muslimani platili cijenu" 1993. godine da se nije umiješala međunarodna zajednica koja je spriječila pad Srebrenice. Kao dokaz zločinačke namjere Tiger je naveo i direktivu broj 7 Radovana Karadžića da VRS u Srebrenici stvori uvjete "nepodnošljive" za život stanovništva.





Kolega Radoša Milutinović, koji je za beogradsku Novinsku agenciju Beta izvještavao iz Haškog tribunala, rekao mi je prilikom jednog susreta u Sarajevu da su protiv Mladića u sudnici najglasnije bile riječi koje je on izgovorio ili zapisao tokom rata, poslije kojih su, po tužiteljima, slijedila nedjela njegovih pripadnika. Vještaci Tužiteljstva su ukazivali da je optuženi general još u maju 1992. godine rekao da bi razdvajanje Srba od Muslimana i Hrvata, koje je kao glavni ratni cilj proklamirala Skupština Republike RS-a, značilo genocid jer "ljudi i narodi nisu novčići, ni ključevi da se premještaju tek tako iz džepa u džep". Tužiteljstvo smatra da je to "samoostvarujuće proročanstvo" jer je Mladić svjesno prihvatio da progonom i zločinima, koji su kulminirali genocidom nad Bošnjacima Srebrenice, "iskleše granice nove srpske države". Njegovu genocidnu namjeru u Srebrenici tužitelji su dokazivali i njegovom izjavom datom na dan pada enklave, 11. jula 1995. kada je rekao da je "došlo vrijeme da se, poslije bune protiv dahija, Turcima osvetimo".









SNIMAK UBIJANJA





Tužitelj Piter Mekloski (Peter McCloskey) je dokazivao da su "tokom pet dana nakon ovog zloslutnog komentara, Mladićeve trupe zarobile i ubile više od 8.000 muslimanskih muškaraca i dječaka". Sutradan je general Mladić pred kamerama poručio Muslimanima da mogu "opstati ili nestati", što je, po ocjeni tužitelja, bio odraz "ubilačkog plana", a po vojnom vještaku odbrane Mitru Kovaču - izraz "profesionalne odgovornosti da se zaštite životi svih… da ne dođe do stradanja". Dan kasnije, 13. jula 1995. beogradski novinar Zoran Petrović Piroćanac snimio je, kako je potvrdio u Tribunalu, mnogo Muslimana ubijenih u selu Kravica, u prvoj u nizu masovnih likvidacija.













Kovač, inače doktor nauka, profesor na Vojnoj akademiji u Beogradu, jedan je od vještaka i svjedoka koje su Mladićevi lobisti iz Srbije poslali u sudnicu Haškog suda da zloćudnog generala pokušaju odbraniti od teških inkriminacija iz optužnice. Da bi skinuo komandnu odgovornost s optuženog, u svom "ekspertskom nalazu" izmislio je tezu da je genocid nad Srebreničanima dio međunarodne zavjere i da su izvršitelji plaćene ubice, a ne vojnici i policajci RS-a. Na pitanje tužitelja kako to da su "škorpioni" iz Beograda snimili ubijanje šestorice dječaka kod Trnova, Kovač je odgovorio da "tako nikad srpski vojnik ne bi postupio". Uvidjevši da ova njegova teza na pije vode počeo se "vaditi" iznoseći neke teorijske postavke, ali je sve više dolazio u koliziju i gubio na autoritetu. Za optuženog bi bilo puno bolje da uopće nije ni vještačio.

Branitelji su u završnom podnesku pokušali Mladića da prikažu kao "slabu" i "marginaliziranu" osobu, a da za zločine optuže Karadžića kao vrhovnog komandanta VRS-a ili Mladiću podređene oficire. Ratko Mladić pokušava da svoju odgovornost izbjegne, prebacujući je na nadređenog Karadžića i podređene rekao je Mekloski i naglasio da bi to bilo potpuno protivno propisanom lancu komandovanja u VRS-u po kojem je Mladić svakodnevno ne samo izdavao naređenja nego i kontrolirao kako su provođena. To je, kako je rekao tužitelj, dokazano i iskazom Mladićevog najbližeg suradnika, generala Manojla Milovanovića, koji je potvrdio da je njegov šef "imao ovlašćenja da naređuje svakome". A cilj je bio velika Srbija. Uostalom, Mladić je jednom prilikom hladno rekao: "Granice se krvlju crtaju, a države se označavaju grobovima."









DOKAZANI GENOCID





Mladićevu odgovornost tužitelji su, osim njegovim prisustvom u Srebrenici, dokazivali i svjedočenjem pripadnika VRS-a, poput Momira Nikolića, koji je tvrdio da mu je general gestom ruke najavio pogubljenja, Dražena Erdemovića, koji je priznao da je ubijao zarobljenike, i Srećka Aćimovića, koji je odbio naređenje da to učini. Aćimoviću je, kako je kazao, naređenje za zločin dao potpukovnik Vujadin Popović, koji je izvršitelje, uz lanac zapovijedanja, povezao sa Mladićevim bezbjednosnim oficirima Ljubišom Bearom i Zdravkom Tolimirom, na koje je, prema optužnici "pao najveći dio posla protjerivanja i ubijanja".





Vojni vještak optužbe Ričard Batler ocijenio je da Popović, Beara i Tolimir nisu mogli prijevoz i strijeljanje 8.000 zarobljenika organizirati bez Mladićevog znanja i odobrenja. Tribunal je Popovića, Bearu i Tolimira pravosnažno osudio na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici. Tolimir je umro u februaru 2016. od posljedica infarkta u ćeliji pritvora u Scheveningenu, dok je u februaru 2017. u zatvoru u Berlinu, nakon kraće bolesti, preminuo Beara.





Mladićeva odbrana zasnivala se na tezi da general "nikada nije naredio nijedan zločin" u Srebrenici, ni na drugim mjestima, kao i na tvrdnji da je većina Muslimana stradala u borbama. Vještak odbrane Dušan Pavlović tvrdio je da je "najmanje 4.000-5.000" boraca Armije BiH i civila stradalo tokom proboja iz obruča oko Srebrenice.

Drugi svjedoci odbrane izjavili su da Mladić u Srebrenici nije komandovao počiniteljima zločina. Neđo Jovičić, očevidac masovnog ubijanja u Kravici, svjedočio je da su pucali policajci, a ne vojnici. Vojnik Dragan Todorović rekao je da je Mladićev "ađutant" Dragomir Pećanac "samovoljno" odveo Erdemovića i druge vojnike VRS-a da strijeljaju zarobljene Muslimane. Vojni vještak Kovač insistirao je da vojno-političko rukovodstvo RS-a nije planiralo "masovan zločin" počinjen u Srebrenici. Odbrana je, posredstvom svjedoka Nenada Deronjića i Mirka Perića, negirala iskaz Momira Nikolića da je Mladić gestom najavio masakr. Ove pokušaje negiranja ili umanjivanja krivične odgovornosti generala Mladića pretresno vijeće nije uvažilo iz dva razloga: prvo, dokazi Tužiteljstva bili su uvjerljivi i, drugo, iza ovih iskaza vidjelo se da su svjedoci odbrane bili podučeni šta će i kako govoriti.









TEROR NAD SARAJLIJAMA

Dokazujući da je Mladić svojom artiljerijom, tokom cijelog rata, namjerno terorizirao civile u Sarajevu, tužitelji su u sudnici pustili snimak njegovog naređenja da se, krajem maja 1992. Sarajlijama "razvuče pamet" vatrom po četvrtima gdje nema mnogo srpskog stanovništva. Svjedok optužbe Dejvid (David) Harland, koji je cijeli rat proveo u Sarajevu kao zvaničnik Ujedinjenih nacija, izjavio je da su Karadžić i Mladić granatiranje Sarajeva koristili kao "slavinu terora koju su otvarali ili zatvarali" po potrebi. Sa tom ocjenom su se kao svjedoci složili i brojni oficiri UNPROFOR-a koji su od granata i snajpera i sami bili ugroženi.





















Svakodnevnu paljbu Mladićeve vojske "plavi šljemovi" su opisivali kao neselektivnu i pretjeranu. Nasuprot njima, Mladićevi svjedoci, većinom oficiri VRS-a, ali i balističarka Zorica Subotić, krivicu za gotovo sve incidente sa civilnim žrtvama pripisivali su Armiji BiH. Tvrdili su da se Vojska RS-a branila i uzvraćala po vojnim ciljevima. Vojni vještak Kovač negirao je da je VRS držao Sarajevo u opsadi, tvrdeći da je cijeli grad bio "vojno legitimna blokada". Kovaču je odgovorio ekspert za vojno naoružanje profesor dr. Berko Zečević rekavši da je apsurdno da je Sarajevo u kojem su dominirali civili moglo biti vojna meta i da takvu apsurdnu tvrdnju može izreći samo subjektivna osoba.

Profesor Zečevićje objasnio zašto je Mladićeva odbrana uporno pokušavala da minimizira granatiranje pijace Markele u Sarajevu 1994. i 1995. godine: "Posljedica prvog masakra na Markalama je šokantna jer su mediji bili prisutni. Da nisu, slučaj bi prošao neopaženo. Nakon toga, civili su postali zaštićeniji. U masakru na istom mjestu 1995. godine, također je poginulo i ranjeno dosta građana, ali su poslije toga napadnute i pozicije vojske Republike Srpske, odnosno angažovala se i međunarodna zajednica.





Drugi masakr na Markalama je događaj koji je doveo do početka kraja rata u BiH, a kasnije slijed događaja je odveo do Daytona. Smatram da su masakri na Markalama 1994. i 1995. godine doveli do aktivnosti međunarodne zajednice, i zbog toga je Mladićeva odbrana pokušavala minimizirati te događaje, predstavljajući ih kao rezultat paravojnog djelovanja."





Očekivalo se da će Mladićevi advokati na razne načine pokušati umanjiti njegovu krivičnu odgovornost za gotovo četvorogodišnju opsadu Sarajeva jer, uz genocid u Srebrenici, to je ono što ga najviše tereti. Mladić je optužen za granatiranje ulica, stambenih zgrada, institucija i bolnica, a posljedice su tragične: ubijeno je 12.000 civila među kojima oko 1.600 djece. Nekoliko stotina ljudi je ranjeno, od kojih su neki invalidi. Grad je bio potpuno odsječen od ostatka države, a Sarajlije su bile bez hrane, struje, plina, lijekova i vode. Zbog terora u blokiranom Sarajevu u Haškom tribunalu je bivši komandant Sarajevsko-romanijskog korpusa VRS-a general Stanislav Galić kažnjen doživotnim zatvorom, dok je njegovom nasljedniku na tom komandnom mjestu generalu Dragomiru Miloševiću izrečena kazna od 29 godina zatvora. Dokazi izneseni na suđenjima ovim generalima ušli su u argumentaciju protiv Mladića.









'ZABORAVNI' DODIK













U decembru 2015. na suđenju Ratku Mladiću u Haškom tribunalu kao svjedok odbrane iskaz je dao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Nastojao je da negira Mladićevu odgovornost rekavši da ništa nije znao o planovima za etničke progone nesrba, a ratne postupke vlasti RS-a pravdao je kao odbranu legitimnih prava. Dodikov iskaz osporavao je tužitelj Alan Tiger predočavajući niz izlaganje i izjava Radovana Karadžića u kojima je govorio o tome kako je srpska strana unaprijed planirala postupke kojima bi BiH, ili njene dijelove, po svaku cijenu zadržala u bliskoj vezi sa Srbijom, bez drugih naroda. Na pitanja o nizu dokumentiranih izjava na ratnim sjednicama Narodne skupštine RS-a koje su potvrđivale ili zagovarale etničke progone, Dodik je uglavnom odgovarao da se ne sjeća ni njih niti ljudi koji su to govorili. Tigera je optužio da ga "maltretira" jer pominje skupštinske sjednice kojih se ne može sjetiti.









KARIJERIST, CINIK I SADIST





Pravu istinu o Ratku Mladiću, dok je bio u bijegu, javno su iznosili oficiri koji su ga poznavali. Bivši glasnogovornik Političke uprave JNA, pukovnik Ljubodrag Stojadinović, u radijskoj emisiji koju sam uređivao, o Mladiću je rekao:

"Karijeru trupnog oficira od 1965. do 1991. provodi u Makedoniji. Jedno vrijeme sam i ja bio u Skoplju i dobro sam ga upoznao. I tada i poslije bio je narcisoidan, uobražen, tašt i arogantan čovjek. Sa njim nije bilo lako komunicirati."

Bivši glavni urednik lista JNA "Narodna armija" pukovnik Gajo Petković također je poznavao Mladića i o njemu je govorio kao o karijeristi kojem je glavni cilj bio da se domogne generalskog čina:

"Kad se zaklinjao Titu i Jugoslaviji bio je komunista, a kad je trebalo da napreduje u karijeri shvatio je da treba mijenjati ideologiju i preobukao se u srpskog nacionalistu. U miru je bio cinik, a u ratu sadist."

















POKUŠAJ IZMJEŠTANJA IZ HAGA





Supruga Ratka Mladića Bosiljka i sin Darko pokušavaju da generala, zbog njegovog zdravstvenog stanja, iz Haga prebace u Srbiju ili Rusiju. Navodno, on u pritvoru nije adekvatno liječen i potreban mu je novi pregled neurologa i kardiologa. Međutim, situacija je sasvim drugačija. Mladić je u Hag došao poslije nekoliko blažih moždanih udara sa visokim krvnim pritiskom i slabijom cirkulacijom. Njegovo se stanje, uz stalnu kontrolu i dobru terapiju, znatno popravilo tako da je četiri godine, koliko je trajalo suđenje, mogao sudjelovati u postupku. Budući je Tužiteljstvo na temelju dokaza o Mladićevoj krivici od Sudskog vijeća zatražilo izricanje kazne doživotnog zatvora, njegova rodbina nastoji da on ode iz haškog pritvora i da se u njega nikad ne vrati. U Tužiteljstvu su shvatili šta se želi, smatraju da optuženi može biti u sudnici. Usprotivili su se ne samo njegovom izmještanju nego i odgađanju izricanja prvostupanjske presude, što je tražila odbrana.