Ovoga 18. novembra punih je sedam godina od kada nas je tiho napustio Ekrem Tinjak, novinar i čovjek. Otišao je bez pozdrava - ni nas, a ni sebe nije spremao za svoj odlazak.





Rahmetli Ekrem je do samog kraja ispunjavao svoje novinarske zadatke, čak i onda kada su onkolozi rekli da više nema nade te da mu se samo, još samo, dani odbrojavaju. Na posao je dolazio čak i onda kada mu je jedini urednički zadatak bio mirovanje. Njegov stari crni saab, po kojem su ga mnogi prepoznavali, i dalje je svakoga radnog dana bio parkiran pred redakcijom Starta i prije početka radnog vremena, uprkos bolesti. A mi smo ga htjeli što je moguće duže zadržati među nama.





No, bolest je 18. novembar 2010. godine zadala završni udarac.





Starije kolege će Ekrema zauvijek pamtiti kao nekoga na koga su se uvijek mogli osloniti i nekoga ko u glavi uvijek ima bar jednu priču za naslovne strane. Oni mlađi i neiskusni ga pamte kao osobu koja ih je, uprkos dugom novinarskom stažu, uvijek tretirala ravnopravno. Njegovo znanje je bilo svačije znanje, kao i njegovi imenici, kontakti i preporuke. Novinarski zanat se od Ekrema nije morao krasti. On ga je nesebično prenosio na druge. Niko kao on nije znao tako dati sugestiju bez da uvrijedi bilo čiji ego. Neprocjenjivo znanje, blaga narav koja ga je krasila i pedagoški pristup i od tek svršenih studenata su ubrzo pravili kvalitetne novinare. Nije u njegovom opisu posla nikada stajalo mentorstvo. On je to radio jer je volio pomoći čak i neznanima.





Ekrema se pamti i po lojalnosti jer je u vremenima kada je sve na prodaju,ostao vjeran magazinu Start BiH od prvog teksta koji je za njega napisao. Punih 10 godina.





Po lijepom ga svakako pamte i čitaoci koji su mu se nerijetko i lično zahvaljivali na živopisnim reportažama koje je donosio iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Nema grada u ovoj zemlji iz kojeg Ekrem nije donio priču, ali je puno više volio bosanske i hercegovačke zabiti u kojima je pronalazio neotkrivene autentične ljudske priče, zanimljivosti, događaje i pojave.





Ekrem je bio novinar kojem nikada nije bio problem zbog posla zaprljati cipele.





Nisu mu bile strane ni priče iz opasnog okruženja, a u prvim poslijeratnim godinama pola države je bilo baš takvo. Sivo, mutno i opasno. Pa ipak, nikada nije bilo tako crnog oblaka kojeg Ekremova harizma i vedar duh nisu mogli rastjerati.





Upravo tako vedrog, nasmijanog i raspoloženog će ga zauvijek i pamtiti svi oni koji su ga čak i samo površno znali.





Iznad stola u redakciji Starta za kojim je Ekrem godinama pisao najbolje priče danas stoji njegova slika. Iako je iz pijeteta u crno-bijeloj boji, uspomene svih nas na Ekrema su u koloru.