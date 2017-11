Nedavno je u magazinu Start BiH objavljen intervju sa fudbalskom legendom, Predragom Pajom Pašićem. U stalnoj rubrici ovog magazina bila su i pitanja poput onog zašto propadaju domaći klubovi, šta se desilo sa Bubamarom, njegovom školom fudbala , te još 31 pitanje. Intervju prenosimo u cjelosti













1. Danas je petak, 13. Jeste li sujevjerni?

- Petak, 13. pamtim po treningu, kada mi je klupski kolega kao prvotimcu sa 17 godina slomio nogu. Taj petak, 13. 1976. godine pamtim. Inače, sa 16,5 godina sam odigrao prvu prijateljsku utakmicu protiv Željezničara kao prvotimac Sarajeva. Petak, 13. ne pamtim po dobrom iako nisam opterećen tim datumom. Zanimljivo je da sam dva puta lomio nogu, a drugi put je bilo na derbiju protiv Željezničara.





2. Sumiranje kvalifikacija za SP u Rusiji ukratko?

- S obzirom na sistem i organizaciju sporta u BiH, na stvarni kvalitet domaćih klubova, mislim da naša reprezentacija oduvijek ima bolje rezultate od stvarne vrijednosti fudbala u BiH.





3. Može li se išta zamjeriti igračima?

- Apsolutno ne. Oni možda jesu napravili neke greške koje su nas koštale, ali to, naravno, nije bilo namjerno. Dali su sve od sebe, ali, nažalost, sport je takav. Tri utakmice u kojima su možda mogli dati više su one protiv Grčke u Zenici, protiv Kipra i utakmica protiv Belgije u gostima koja mislim da nije bila na nivou kvaliteta i mogućnosti u datom trenutku.





4. A selektoru?

- Ne. Svi naši dosadašnji selektori su bili na nivou jer mislim da ovdje ni Ferguson ni Mourinho ni Wenger ne bi bili u stanju da puno više doprinesu.





5. U ovakvim situacijama se obično kaže da se sve treba „izanalizirati“. Ali šta se ima analizirati, da li je to sama fraza?

- Da. To je samo fraza, biranje dežurnog krivca i bježanje od stvarnog problema.





6. Treba li nam možda stranac za trenera i „čvrsta ruka“?

- Imamo i mi „čvrste ruke“ i trenere svjetskog kvaliteta od Vladimira Petkovića, Vahe Halilhodžića... Ali oni su našem savezu veoma skupi. Ima novca, ali nema želje da se plati onako kako se plaćaju svi selektori u svijetu.





7. Kakav je generalno domaći trenerski kadar? Da li su to ostaci ex Yu škole ili igračka iskustva iz inostranstva?

- Ne bih ja to vezao za bivšu jugoslovensku školu. To su sportisti kao što je i Franz Beckenbauer koji je također čovjek iz „bivšeg sistema“. To su ljudi koji su bili svjetski igrači i koji su stekli svjetsko iskustvo, a to smatram velikom prednošću kada je u pitanju znanje selektora. Ima, naravno, nekih dobrih selektora koji nisu bili veliki igrači, ali to su izuzeci, ne pravilo. Ne može doći neko kao recepcionar iz hotela i postati najveći stručnjak na svijetu. Međutim, mi u životu često pokušavamo ekstremne slučajeve prikazati kao pravilo. Puno je primjera gdje su vrhunski igrači postali vrhunski treneri.





8. Velika takmičenja se održavaju svake dvije / četiri godine. Koliki je objektivno rok koji se može dati selektoru da napravi rezultat, da pravi tim?

- Kada ste, recimo, selektor Njemačke, gdje postoji takav sistem organizacije i kvaliteta, onda je nebitno koga ćete pozvati u reprezentaciju. Čak i treća njihova reprezentacija nije sporna jer je rezultat rada i sistema. Ne možemo potpuno odvojiti stanje infrastrukture, stručnost ljudi koji stvaraju igrače, kvalitet naše lige od reprezentacije u kojoj imamo četiri svjetska igrača. Ne može se očekivati selektor sa magičnim štapom koji će zanemariti sve pomenute nedostatke i napraviti svjetsku ekipu. To ne može niko. Ni Ferguson ni Mourinho. Svi oni iza sebe imaju ogroman novac na raspolaganju pa je nemoguće da u ovim našim uslovima nešto stvore. Prema tome, smiješno je pričati o krivici Mehmeda Baždarevića. Bitno je da se reprezentacija gradi. Jedan od važnijih razloga zašto je Francuska bila prvak je što su Zidane, Barthez, Lizarazu i drugi sa osam godina prvi put zaigrali za reprezentaciju. Od tada pa do titule svjetskog prvaka kroz razne kategorije odigrali su zajedno 400 utakmica. Oni su se znali u dušu. Kod nas toga nema. Reprezentacija se stvara godinama, i to nije samo ono što vide mediji i navijači. Rad sa najmlađim je od izuzetnog značaja za reprezentaciju.





9. Šta se desilo sa vašom školom fudbala „Bubamara“?

- Nažalost, poslije 20 godina rada zatvorena je prije tri godine. Niko je u ovoj državi nije je smatrao bitnom. Uložio sam u nju puno sredstava da bih došao do infrastrukture i nivoa koji je zadovoljavao moje kriterijume za stvaranje vrhunskih igrača. To mi je oduzeto na vrlo degutantan način pa sam iz tog razloga bio primoran da je zatvorim.





10. Koliko je tome kumovao spor s opštinom Ilidža oko terena na kojima ste trenirali?

- To je bio vrhunac, ali pravi razlog je klub u kojem sam bio među pet najboljih igrača u istoriji, koji je inicirao sve to što me najviše zaboljelo. Ali ima jedna pozitivna stvar u svemu tome - što FK Sarajevo u kojem sam proveo 19 godina sada ima infrastrukturu za stvaranje vrhunskih igrača. Naročito sam ponosan i sretan što i reprezentacija trenira na tim terenima.





11. Edin Džeko je prve korake napravio u Bubamari. Po čemu se isticao već u početku?

- On je bio kratko u Bubamari, ali dovoljno da prepoznam ono što je on danas. Smatrao sam da je svjetski talenat i to je bilo očito za one koji poznaju fudbal. Kada je Felix Magath u Wolfsburgu želio da zna da li postoji talenat u BiH, poslao je pomoćnog trenera u Sarajevo i zamolio ga da razgovara sa mnom. Ja sam rekao da postoji igrač koji može igrati u Wolfsburgu i da je to Džeko. Njega je tada već bio odveo Plišek, a već je i zabilježio par nastupa za reprezentaciju. Sljedeći nastup je bio baš dva dana nakon dolaska Felixovog pomoćnika pa sam mu rekao da dođe na utakmicu i sam ga pogleda. Već sljedeće sedmice je objavljeno da prelazi u Wolfsburg.





12. Koliko često viđate Džeku?

- Rijetko. Kada sam organizovao turnir u Sarajevu, gdje su bili Milan, Partizan, Dinamo za uzrast od 14 godina, Edin je bio u Sarajevu i dodijelio djeci pehare što je bila velika čast čak i za djecu iz Milana, da ga vide uživo i da se slikaju. On je prezauzet i nema razloga da ga i ja nešto preopterećujem.





13. Navedite nam još neke igrače koji su prošli kroz Bubamaru?

- Ukupno 52 dječaka koja su prošla kroz Bubamaru su postali profesionalni fudbaleri. U reprezentaciji i danas imaju dvojica, Edin Cocalić i Ervin Zukanović, koji su počeli u Bubamari. U tih 20 godina prošlo je kroz školu oko 15.000 djece. Treba znati da je škola otvorena u ratu pa nam prvih godina i nije bio cilj pravljenje fudbalera nego pozitivno vaspitanje.





14. Mnogi kažu da naši sportski talenti propadaju jer se na vrijeme ne prepoznaju?

- Ima više faktora, a to je jedan od razloga. U BiH ne postoji nijedno profesionalno igralište za rad samo sa mlađim kategorijama, a to je jako bitno. Bitni su, osim vrhunskog trenera, i dobri saigrači koji mogu da prate vrhunske talente i pomognu usavršavanje. Od pet bitnih faktora, četiri nisu na adekvatnom nivou - infrastruktura, stručan rad, selekcija i skauting.





15. Šta je bilo sa Vašom ulogom skauta u FK Sarajevo?

- To je više bila funkcija ikebane. Nakon što se desilo to sa mojim igralištima, ja sam dobio mogućnost da u klubu primam platu za izmišljenu funkciju jer je upravi i menadžerima trebao neko kao paravan za transfere koji su bili očajni. U tom trenutku su me postavili da bi navijačima i medijima zamazali oči. Nisam bio u prilici da skautiram jer su postojali drugi načini kako se prave transferi u šta ja nisam bio uključen. Vrlo brzo sam rekao da je moja uloga izgleda samo da aminujem pa i nisam bio skaut. Klubovi sada misle da je marketing najbitniji i da sada svako može birati trenera i igrača, što je vrlo loše.





16. Da li biste bježali od neke funkcije u bh. fudbalu?

- Zašto bih bježao!? Puno puta sam se prijavljivao u klub i u reprezentaciju, rekao da sam voljan i kompetentan za rad sa mlađim kategorijama. Nije postojao nikakav interes i želja.





17. Zašto propadaju domaći klubovi?

- Finansije su osnovni razlog. Klubovi u BiH služe za finansiranje saveza. Savez, osim novca koji dobija od UEFA, živi i od klubova jer se mora platiti sudijama kojih ima oko 2.000 za svaku utakmicu. FIFA i u UEFA i za to daju novac pa se u favorizovanoj omladinskoj ligi ne plaćaju sudije, ali se plaćaju u svim ostalim ligama. Klubovi su dužni da plaćaju kotizacije. Svako dijete u državi mora svakih šest mjeseci da plaća Savezu 22 marke za dva kartona, registraciju i pregled. Ogroman novac ide na birokratski aparat u fudbalu gdje 4.000 ljudi, koji nisu igrači, primaju nekakav honorar. Imate 60 članova Skupštine Fudbalskog saveza BiH, pa zatim 76 članova Federalnog saveza, 70 RS Saveza, 10 kantonalnih skuština po 60-ak članova, članove osam skupština područnih saveza RS... Stotine članova kojekakvih skupština. Tu je i 1.800 sudija. Savez umjesto igrališta od novca gradi kancelarije. Od 15 miliona koje smo dobili plasmanom u Brazil niti jedan mladi trener nije otišao u Brazil, ali su otišli članovi nekakvih uprava. Potrošile se velike pare, a utakmica sa Belgijom se na Grbavici igra u blatu do koljena. Fantastične kancelarije se prave, a stanje po klubovima nikoga ne zanima. Džeko i igrači ovu zemlju ne koštaju ništa osim karte i hotela. I selektor ima najmanji honorar od svih kolega u Evropi. Bijes javnosti je uvijek pogrešno usmjeren na selektora i igrače.





18. Šta je to što susjedi bolje rade posljednjih godina?

- U rezultatskom smislu Dinamo je napravio iskorak, ali organizacijski to nije pravi način jer ono ne bi moglo nikad proći negdje na Zapadu kao što tamo radi jedan čovjek. To je moguće samo na ovim prostorima. Zdravko Mamić na Zapadu vjerovatno ne bi smio ni prići stadionu zbog načina na koji dolazi do rezultata i novca.





19. Šta se zadnjih godina promijenilo u svjetskom fudbalu?

- Puno stvari. Fudbal je bio sport siromašnih, a sada je sport bogatih. Da biste bili prvak Evrope treba vam milijardu eura. Novac obezbjeđuje sve, pa tako i rezultat. Kapital je sada važniji od sporta. Zbog razvitka tehnologije trenažni proces je puno napredovao, a samim tim i priprema sportista koji su danas puno brži i fizički spremniji. Ali kada se radi o talentu, tu se nije suštinski puno promijenilo.





20. Koji vam je trenutni ljevak najdraži?

- U današnjem fudbalu je sve manje klasičnih igrača koji igraju jednom nogom već podjednako koriste obje. Skoro se više i ne primjećuju razlike između ljevaka i dešnjaka kod vrhunskih igrača. Međutim, tehnika centaršuta je, recimo, u domaćem fudbalu jako loša.





21. Zanimljiva je priča o Vašem nerealizovanom transferu u Crvenu zvezdu, koji je stopirao neko potpuno neočekivan?

- Politika je dva puta stopirala moj angažman. Prvi put je to trebao biti prelazak u Paris Saint-Germain. Poslije transfera Safeta Sušića, predsjednik PSG je imao želju da dovede i mene da budemo tandem, ali je to bilo uslovljeno izvozom rude. Naime, naš tadašnji predsjednik kluba Mile Markić je radio i u UNIS-u. Imao je neki zadatak da prodaje rudu po svijetu pa su moju prodaju uslovili kupovinom velikih količina rude. Naravno, ljudi iz PSG su to odbili. A što se tiče prelaska u Crvenu zvezdu, to je stopirao gradonačelnik Ante Sučić, koji je zabrinut zbog odlaska dosta igrača naložio upravama Sarajeva i Želje da olako ne puštaju talentovane igrače i na neki način stvorio obavezu Sarajevu da postavi uslove transfera koji su bili zaista veliki u to vrijeme. Mislim da i danas držim klupski rekord kada su u pitanju transferi.





22. Da li je tajna o kolikom se iznosu radilo?

- Pa, nije tajna. Dobio sam 200.000 DM, stan, automobil i poslovni prostor. To je bila 1980/81. godina.





23. Rijetki znaju da ste bili talentovan teniser?

- Ne samo teniser. Bio sam talenat za više sportova. Dobro sam skijao, dobar sam bio u košarci. Trenirao sam u KK Bosna, sa Rašom Radovanovićem. Imao sam talenat za mnoge sportove. U tenisu sam bio među tri najbolja pionira u BiH.





24. Šta vam baš nikako ne ide od ruke ili noge?

- Puno stvari. Loš sam sa finansijskim ulaganjima i investicijama. Novac mi ne predstavlja nešto specijalno. Mogao sam u tom smislu puno bolje da prođem. Galerija slika sasvim sigurno nije nešto što donosi novac. Tu novac nije motiv već osjećaj. Cijeli život sam radio ono što volim, a ne ono što je profitabilno.





25. Budući planovi?

- Fudbal je stresan posao koji ostavlja i fizički posljedice na organizam. Pobjede, porazi, intervjui... Popularnost je prolazna, sve je to lažno, a i na kraju zbog svega što se desilo sa Bubamarom koja je bila moje životno djelo, jer sam tako najviše doprinio zajednici i bh. društvu, sada kada više nemam nikakve funkcije, ušao sam u neku mirnu fazu života. To mi sada godi, a najviše se bavim ribolovom i stvarima koje su bitne za moju porodicu i mene. U profesionalnom smislu se ničim ne bavim.





26. Koja je posljednja utakmica koju ste pogledali uživo?

- Sarajevo - Krupa.





27. Kako komentarišete ove astronomske ugovore u Evropi?

- Već sam rekao da je kapitalizam ušao u fudbal. Dovodite igrače koji će vam donijeti ogroman novac.





28. Sa kim imate redovan kontakt od bivših i sadašnjih fudbalera?

- Sa puno njih, možda ne baš redovnih. Vilson Džoni, Ivica Šurjak, Miloš Hrstić, Dule Savić, Vladimir Petrović Pižon, Zeko Zajec... Što se tiče saigrača, sa njima se obavezno vidim i čujem svake godine - Faruk Hadžibegić, Mirza Kapetanović, Mehmed Janjoš, Husref Musemić... Imamo nit koja se nikada neće raskinuti.





29. Ovo ljeto ste često bili na moru. Uobičajeno ili...?

- Kada već nisam angažovan u sportu gdje bih mogao puno da dam, odmakao sam se od stresa i od ljudi. Godi mi samoća, more, plovak i zalazak sunca. Prija mi kontakt sa familijom koja je dugo trpila zbog moje karijere.





30. Cigarete još niste ostavili?

- Nisam, nažalost, sa sobom nikada ozbiljno porazgovarao na tu temu. One su na mene ostavile veliki trag u ratu jer mi je cigareta tada puno značila.





31. Imate li neki dnevni ritual?

- Naravno. Najviše vremena provodim sa suprugom i imamo svoje rituale od jutarnjeg buđenja, pravljenja doručka, ispijanja kafe i čaja, do ručka. Hrana mi je postala vrlo interesantna. Ritual jela i čaša vina.





32. Kako izgleda idealan dan Paje Pašića?

- Sve to zavisi od životnih faza. Danas su mi to hobiji. Kao galerista sam uvijek imao visok estetski nivo pa i sada kući i na vikendici uvijek nešto radim i gradim jer mi to predstavlja zadovoljstvo. Naravno, tu je morski ribolov i tu sam strastven i uspješan. Najveći kapitalac je raža od 18 kilograma koju sam uhvatio na štap. To je jedinstven slučaj u Neumu, gdje imam vikendicu, da je neko na štap uhvatio toliku ražu. To je bilo prošle godine, krajem zime. Ima tu orada, cipola... Sada počinje sezona lignji i upravo se spremam da idem na sipe i lignje.





33. Galeriju slika koju ste držali ste već spomenuli pa recite šta se sa njom desilo?

- Umjetnost je kao i sport na marginama i od nje se ne može živjeti. Čekam bolja vremena i nadam se da ćemo u nekoj boljoj BiH imati priliku da kupujemo slike, iako je i u umjetnost ušla tehnologija pa se kupuju printane slike koje se mogu po potrebi često i jeftino zamijeniti. Galerija je za sada privremeno zatvorena.