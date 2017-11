Sve smo bliže Evropskoj uniji, u posljednjih 20 mjeseci zaposleno je više od 20.000 ljudi, strana ulaganja porasla za 28,7 posto, izvozimo više no ikada, a imamo talentovane, snalažljive ljude. Kad akcize riješimo, ne može nam niko ništa ... Start je radio anketu sa političarima Bosne i Hercegovine- pitali smo ih šta im je najpozitivnije u BiH. Evo šta su rekli





MLADEN IVANIĆ, ČLAN PREDSJEDNIŠTVA BiH

- Pozitivnim smatram ovogodišnje Šantićeve večeri poezije jer su se prvi put u organizaciju te manifestacije uključili svi nivoi vlasti u Mostaru i predstavnici sva tri naroda. Nije bilo nikakvih odvajanja i podvajanja i separatnih manifestacija. I zato mislim da je to jedan vrlo pozitivan događaj.





DENIS ZVIZDIĆ, PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MINISTARA

- Iako se Vijeće ministara BiH u dosadašnjem radu suočavalo sa brojnim problemima, zvanični pokazatelji potvrđuju pozitivne trendove u svim oblastima. Podsjetit ću da je nakon višegodišnje pauze aktuelni saziv Vijeća ministara, uz punu podršku najviših zvaničnika Evropske unije, uspio deblokirati proces evropskih integracija. Odgovori na upitnik Evropske komisije trebali bi biti završeni do kraja ove godine, verificirali smo 17 poglavlja s odgovorima na 1.400 pitanja i trenutno se radi na njihovom prevođenju. Nadam se da ćemo uz malo dobre političke volje i spremnosti na kompromise završiti sve preuzete obaveze i time ostvariti ključni mandatni cilj - dobivanje kandidatskog statusa. U odnosu na isti period prošle godine bilježimo i porast stranih ulaganja za 28,7 posto, što opet upućuje da su investitori iz inozemstva prepoznali ekonomski napredak i da ukupno stanje u BiH nije tako sumorno kako se u dijelu javnosti uporno nastoji prikazati.

Prihvaćamo kritike, ali isto tako moramo uvažavati i zvanične podatke Agencije za rad i zapošljavanje BiH i Agencije za statistiku BiH prema kojima je u posljednjih dvadeset mjeseci zaposleno više od 20.000 ljudi. U devet mjeseci ove godine iz BiH je izvezeno robe u vrijednosti preko osam milijardi KM što je, u poređenju s istim periodom u 2016., povećanje za 17,9 posto. Izvoz nije samo rastao u zemlje CEFTA-e, već i u Evropsku uniju, što potvrđuje da su proizvodi iz BiH postali konkurentni i pronašli svoje mjesto i na tom tržištu. Smanjili smo vanjskotrgovinski deficit, bilježimo rast industrijske proizvodnje i bruto prihoda. Od ukupno 34 mjere iz Reformske agende, koje su u nadležnosti Vijeća ministara BiH, do sada je u potpunosti realizirano 19 mjera, dok se osam mjera prati u kontinuitetu. To znači da su na nivou Vijeća ministara BiH realizirane dvije trećine akcionog plana za realizaciju Reformske agende. Vidljivo smo unaprijedili regionalnu saradnju i planiramo raditi još više u ovom segmentu.

Mogli smo uraditi i više, da su svi oni koji su prihvatili Reformsku agendu istinski podržali njenu provedbu i pomogli da zajedno kreiramo pozitivniji politički i ekonomski ambijent u kojem će svima nama biti bolje.





BORJANA KRIŠTO, HDZBiH

- Unatoč lošoj medijskoj slici prema kojoj ništa u BiH nije dobro, pomaci su vidljivi na različitim poljima života. Na planu gospodarstva smanjena je opća stopa nezaposlenosti, povećana proizvodnja i izvoz i vjerujem da je recesija iza nas. Sada nam predstoji zajednički rad na stvaranju preduvjeta za dalji rast i razvoj. Unatoč izazovnom vremenu, uspjeli smo sačuvati mir i stabilnost koji su preduvjet za nove investicije i očekujem da će ih i biti, prije svega u energetski sektor gdje smo već otvorili nove vjetroelektrane. Bilježimo i povratak naših ljudi poljoprivredi gdje je BiH uvijek imala jake komparativne prednosti, jačaju turistički kapaciteti, a kao posebno pozitivnu priču bih izdvojila šport jer naši mladi ljudi u športu postižu izuzetno rezultate, šport spaja ljude. Možemo biti ponosni i na naše mlade obrazovane ljude koji su budućnost BiH. Osim toga imali smo i uspješnu predaju aplikacije za članstvo BiH u EU što otvara mogućnost za sveopšti napredak BiH, ali i aktivaciju MAP-a što vrata NATO-saveza otvara za BiH. Uranjena predizborna kampanja je usporila neke pozitivne procese, ali su ipak učinjeni brojni pozitivni pomaci čije rezultate ćemo vidjeti u narednim godinama.





SENAD ŠEPIĆ, NEZAVISNI BLOK

- Naš najveći potencijal su naši ljudi, talentirani, duhoviti, gdje god odu u inostranstvo pokažu kvalitet, samo im moramo pružiti pravu šansu. Ovih dana je to najbolje pokazao Edin Džeko. Osim toga, netaknuta priroda, veliki resursi vode, moguća proizvodnja zdrave hrane i ogroman potencijal za turizam.

Bogato kulturno-historijsko naslijeđe, tradicija i zemlja gdje se spajaju religije su također šansa za turizam. Tradicija u industriji, naročito namjenskoj, te gradovi koji imaju bogato iskustvo sa malim i srednjim biznisom poput Gračanice, Tešnja, Konjica...





DIANA ZELENIKA, HDZ 1990

- Na prvu rekla bih da je pozitivna jedino temperatura zraka i ovo miholjsko ljeto u Mostaru i šire. A onda se, opet, u stilu lokalpatriotizma, sjetih kako su preko noći tri i više negativnih ocjena postale pozitivnim, a bez popravnog ispita, sve u stilu brige za podobnu djecu u Gimnaziji fra Grge Martića u Posušju. Oni nepodobni sa jednom i treba da idu na popravni ispit - zašto nisu imali tri i više! Što više razmišljam, pomislim kako je pozitivno napraviti sporazumni prekid radnog odnosa u jednom poduzeću, uzeti otpremninu i sutra početi raditi u Elektroprivredi HZ-HB. Pozitivnost se, naravno, odnosi na bankovne račune spomenutih. Izrazito pozitivna brojka odnosi se na mlade ljude koji su napustili BiH. Evo, to je ono čega se sjetih, onako na prvu, u iščekivanju dijagnostičke metode koja će mjeriti veće hrvatstvo, srpstvo ili bošnjaštvo jer se to sada radi naslijepo, po nalogu „elita“. I koga je onda briga što su i noćas neki timovi u bolnicama spasili nekoliko ljudskih života, što su neki inovatori postigli uspjehe svjetskih razmjera, što imamo sportske rezultate, a nemamo novca da te iste sportaše pošaljemo na Svjetska prvenstva... I ovo je pozitivno, ali u sjeni ispunjavanja upitnika i kampanje za opće izbore!





ŠEFIK DŽAFEROVIĆ, SDA

- Ostvarili smo veliki napredak u realizaciji dva zadata vanjskopolitička cilja - približavanje EU i NATO-savezu. U oba slučaja BiH je na početku ovog mandata bila u zastoju, a mi smo uspjeli pomaknuti BiH na tom putu i BiH je sada institucionalno znatno bliža EU nego je to bilo 2014., a isto je i sa NATO-savezom. Sve to je urađeno i pored brojnih opstrukcija iz Republike Srpske. Na unutrašnjem planu su svi ekonomski pokazatelji u porastu, ne znam ni za jedan koji je lošiji nego je bio 2014. godine. Žao mi je što nismo uspjeli da riješimo akcize jer bi masovna cestogradnja bila jak input za mnoge privredne grane, ali propustili smo priliku za to i ta tema je otišla u politizaciju.





ZDRAVKO KRSMANOVIĆ, NDP

- Pozitivna je gradnja ovih transverzala i petlji u i oko Sarajeva, spajanje Sarajeva s autoputom. To je za mene pozitivan šok, mislio sam da ja to neću doživjeti. Često putujem za Sarajevo i za Istočno Sarajevo i to je stvarno bilo grozno i za vidjeti i za voziti se tim cestama. I uopšte ta gradnja autoputeva je nešto što smatram jako pozitivnim za BiH. Da nam je još izgraditi taj autoput Sarajevo – Foča – Goražde - Beograd da povežemo i Sarajevo sa Dubrovnikom i drugim regijama - to bi bilo sjajno.





AMRA ZULFIKARPAŠIĆ, NAŠA STRANKA

- Jedino pozitivno u BiH je umjetnička scena. Ta scena zavisi od napora pojedinaca koji se trude da održe nešto malo kulture, koji su postali prosjaci koji hodaju okolo i mole za novac da bi organizovali bilo kakvu predstavu, festival, takmičenje i koji budu zadovoljni kada dobiju makar i hiljadu KM dok strukture vlasti, ne da ih ne podržavaju, nego ih sprječavaju. Ljudi u vlasti, ne da su nepismeni i da nemaju znanje, nego nemaju viziju i ne znaju šta kultura znači, i u ekonomskom smislu i za stanje duha nacije u cjelini. Kultura je iskonska potreba svakog čovjeka, a nama pjesnici umiru, budžeti za kulturu su zadnjih 20 godina sve manji, pare se daju za neke kvaziumjetničke događaje i rasipaju na koješta. Najgore je što i ta davanja za kulturu zavise od nekog pojedinca, nekog načelnika ili ministra koji kaže „ja sam dao“ jer nigdje u tim silnim pravilnicima ne piše da on mora dati, a on to daje iz budžeta koji pune i umjetnici koji postižu fantastične rezultate i pronose ime ove države na najljepši mogući način, za razliku od političara i lopova. Ponosna sam i na naše mlade ljude koji svoje znanje stave pod ruku i gdje god odu kažu da dolaze iz BiH. Mislim da su u BiH pozitivne i naše prirodne ljepote kojih, bojim se, uskoro više neće biti.





AMER JERLAGIĆ, STRANKA ZA BiH

- Najpozitivnijim smatram odluku Ustavnog suda BIH o knjiženju kasarne Veliki Žep kao imovine države BiH jer je time otvoren put BiH ka MAP-u i NATO-u i sve ono što su Mirko Šarović i ministarstvo koje on vodi uradili za izvoz hrane iz BiH. To je najpatriotskiji čin koji smo vidjeli u BiH tokom godina.





ADAM ŠUKALO, PDP

- Prvo što mi pada na pamet je album grupe Divanhana – toje sjajan projekat, jedna mnogo šira priča od muzike i DVD-ja, i ja ih rado slušam. Album sam kupio u Beogradu i poklonio ga predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću kada smo se sreli prilikom njegove inauguracije i siguran sam da ga često sluša. To smatram pozitivnim i generalano mislm da u BiH pozitivne stvari treba tražiti u sportu, kulturi, umjetnosti...





ŽELJKO KOMŠIĆ, DF

- BiH je prepuna divnih ljudi i pojedinaca koji su dobri kao ljudi i uspješni u onom čime se bave, prepuna je talentovane i nadarene djece i to je najpozitivne što imamo u ovom trenutku.





FUAD KASUMOVIĆ, GRADONAČELNIK ZENICE

- Za mene je najpozitivnije to što su građani počeli da biraju nezavisne načelnike i gradonačelnike. Time pokazuju da izlaze iz nacionalnih torova.





VUKOTA GOVEDARICA, SDS

- To je moguće posmatrati iz dva, tri aspekta. Prvo je sve što radi ministar Mirko Šarović koji je napravio velike rezulta kada je u pitanju izvoz pletine, jaja, mlijeka... Drugo pozitivno je to što nismo uveli nove akcize jer bi to bio novi namet za građane. Treća pozitivna stvar je imenovanje mitropolita dabrobosanskog Hrizostoma. Taj čovjek je došao na jedan tron sa velikim specifičnostima i njegova namjera je da radi na oporavku Srpske pravoslavne crkve. Koliko sam vidio, u Sarajevu ili FBiH u cjelini nije bilo oprečnih ocjena oko tog događaja.





NERMIN NIKŠIĆ, SDPBiH

- U moru negativnih stvari, kojima smo svjedoci u tri godine ove i ovakve vlasti, teško je svima, osim onima koji su vlast i koji nas uvjeravaju da vjerujemo njima, a ne sebi, pronaći bilo šta pozitivno. Ako moram, onda bih izdvojio nedavno održan sastanak većine bh. političkih stranaka na kome je dogovoreno formiranje svojevrsne koalicije za fer, slobodne i poštene izbore što je za mene jako pozitivno, ali i ohrabrujuće. Na tom sastanku SDP je ponudio inicijalni prijedlog tehničkih izmjena sadašnjeg Izbornog zakona BiH u kojem, između ostalog, predlažemo uvođenje elektronskog glasanja putem skeniranja listića, dodatne provjere birača putem elektronskog otiska prsta i uvođenje videonadzora na biračkim mjestima. Drago mi je da je rezultat ovog sastanka bila visoka saglasnost svih stranaka o uvođenju ovakvih promjena u birački proces.





DRAGAN ČAVIĆ, NDP

- U BiH su najpozitivnije planine, rijeke, ćevapi i burek!





FAHRUDIN RADONČIĆ, SBB

- Prije svega, pozitivna je država Bosna i Hercegovina, pozitivni su njeni građani. Ta činjenica se ponekad zaboravi zbog onih koji već duže od 20 godina sprječavaju ovu državu da ide brzim koracima naprijed i koji je, sve više, vuku nazad. No, kada i pored takve retrogradne oligarhije, bh. film dobije Oskara, bh. studenti budu proglašeni najboljim u svijetu u brojnim poljima, bh. firme izvoze na najkonkurentnija tržišta, a druge proizvode nove vrijednosti u zemlji, onda je jasno da ovdje žive izuzetno pozitivni ljudi kojima, jednostavno, trebaju bolji i pozitivniji lideri. I građani trebaju gledati u tom pravcu: ko je uspješan u realnom sektoru i ko je u politici napravio pozitivnu priču. Ko je zaposlio ljude, a ko je to samo uprazno obećavao. Ko je uzimao bijeli hljeb, a ko ga je ukinuo. Ko zemlju vodi na Istok, a ko će je voditi prema Zapadu. To su preduslovi da svi naši građani osjete tu pozitivnu Bosnu i Hercegovinu, a ne da nam svaki dan odlazi stotine mladih ljudi zbog nečije fiks-ideje da ovdje treba da uživa samo pet familija.





NIKOLA ŠPIRIĆ, SNSD

- I 20 godina poslije rata u BiH je najteže reći šta je pozitivno u BiH. Mislim da je jedino dobro to što je mir. Politike se sukobljavaju kao jarci na brvnu i to nije dobro, glave su u pijesku i onda je dobro da je mir jer u miru se opet sve može riješiti, pregovarati, dogovarati...





IBRAHIM HADŽIBAJRIĆ, NAČELNIK OPĆINE STARI GRAD I OSNIVAČ NEZAVISNE BOSANSKOHERCEGOVAČKE LISTE - Čestitam vam na vašim nastojanjima da pišete o pozitivnim stvarima u našoj zemlji i predstavljate ih javnosti. Koliko god naša stvarnost bila sumorna, ipak vjerujem da postoje mnogi ljudi koji svojim djelovanjem i uspjesima, ali i svojom borbom da opstanu i uspiju u ovoj zemlji, jesu pozitivna BiH. Ako me pitate šta to znači u političkom smislu, pozvat ću se na Povelju Nezavisne bosanskohercegovačke liste. Pozitivna BiH je u raspoloživim prirodnim i drugim resursima bosanskohercegovačke države, u njenom geopolitičkom položaju, u graditeljskim sposobnostima njenih ljudi i njihovom bogatom iskustvu. Bh. društvo i naša država moraju biti usmjereni ka ekonomskom razvoju koji će biti alternativa blokadi u kojoj se nalazimo. Samo organizovanim političkim, kulturnim i ekonomskim djelovanjem možemo promijeniti situaciju u kojoj se sada nalazimo, a mi smo odlučni da se suprotstavimo jasnom vizijom i radom za bolju, pozitivnu BiH. NERMIN PEĆANAC, SDU - Mislim da je ova 2017. najgora godina za BiH od Dejtona do danas i ne znam šta bih izdvojio kao pozitivno osim djece koja odlaze na razna svjetska takmičenja u znanju i vraćaju se sa medaljama. I sve to bez ikakve pomoći države i sistema. Oni odlaze sami, skupljaju pare kako znaju, snalaze se, rezultate postižu isključivo svojim trudom i znanjem. Ali koliko god je njihov uspjeh bio pozitivan, ne mogu da se otmem gorčini zbog znanja da niko ne prepoznaje značaj tih njihovih napora da bi im pomogao.