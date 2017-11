Ako na visokoj poziciji imate nekoga ko ima dvojno državljanstvo i vidi da se ta služba bavi građaninom te druge države čije on državljanstvo ima, a to je praktično zabranjeno, on ima obavezu da to prijavi toj drugoj državi. I ako ne prijavi - čini krivično djelo prema toj drugoj državi, a ako prijavi - čini krivično djelo prema državi BiH za koju radi. Dakle, već je i posjedovanje dvojnog državljanstva za one koji rade u službama – krivično djelo, kaže za Start G oran Kovačević, ekspert za sigurnost i međunarodne odnose









Razgovarala: Rubina Čengić (magazin Start BiH)





• Svakodnevno slušamo i čitamo o prisluškivanju. Stiče se utisak da svako svakog prisluškuje! Ko to radi i kako ti materijali izlaze u javnost?

- Sve što u BiH postoji, barem što se tiče javnog života, pod paskom je politike. Bez politike ne možete ni disati. Političari ili centri političkog odlučivanja imaju vlastite interese, a to je zaštiti sebe, svoju stranku i kadrove i obezbjedi što više prljavštine protiv opozicije. To se ne može raditi bez bezbjednosnog sistema i svi politički subjekti, ovisno o paritetu u vlasti, imaju svoje kadrove u bezbjednosnim službama koji rade prvenstveno za njih, pa tek onda za Bosnu i Hercegovinu. I to je problem BiH. Dnevna štampa je puna zaštićenih podataka koji izlaze u javnost, a mi pred sudovima i tužilaštvima nemamo nijedan slučaja da neka od tih osoba odgovara pred zakonom jer je to objavljivanje zabranjenih materijala, dakle kršenje zakona.





PODACI CURE, NIKO NE ODGOVARA





• Ko je odogovoran za to curenje podataka?

- Tužilaštva! Gonjenje svake povrede zakona je na tužilaštvima, ali Tužilaštvo BiH je obezglavljeno zbog česte promjene glavnih tužilaca. Ljudi misle da neko može odmah početi raditi kada dođe na novu funkciju, a svakom treba godinu dana da uđe u materiju, ako je iz te institucije, a ako je iz neke druge - treba mu i više. I naši glavni tužitelji kada dođu do toga da mogu da rade - budu smijenjeni.





• A čiji je interes ili nalog da snimljeni materijali izlaze u javnost?

- Mislim da postoje dva čovjeka kojima odgovara da se takvi materijali iznose u javnost - Milorad Dodik i Dragan Čović.





• Hoćete reći da SDA nema nikakvu odgovornost u tome?

- Oni imaju drugu odgovornost! Oni su najodgovorniji što su kadrovi po institucijama nekompetentni. To su stranački kadrovi kojima je osnovna referenca stranačka iskaznica, a ta je odgovornost mnogo veća od odgovornosti ovih drugih. Naša OSA je samo po nazivu obavještajna služba. Ona je, zapravo, klasična kontraobavještajna služba. Ona treba da štiti BiH i njene institucije i građane od djelovanja obavještajnih službi drugih država i elemenata koji aktivno sarađuju sa strancima u BiH.





• Da li oni to rade?

- Ne rade! Oni to ne mogu raditi jer nemaju kadrovskog kapaciteta.





• Pa ko obavlja prisluškivanja?

- Pitanje je tehnike. Rade sa telekomima i uzimaju te razgovore. Ali ima mnogo stranih službi koje su materijalno i tehnički mnogo bolje kapacitirane i prisluškuju naše građane i subjekte koji su im interesantni. Pa, vidite kako se odjednom pojave osobe koje postanu politički eksponirane i medijski zastupljene, a niotkud su došle. Lako je pratiti kako rade strane službe, a mi to ne možemo pokriti jer nemamo kapaciteta. Nemamo kapaciteta da zaštitimo naše institucije i zbog toga sve ove informacije izlaze u javnost. Pa i ovo sa Hrvatskom - nije problem da li je neko prisluškivao, nego ko je iz naše službe dao izvještaj novinarima, a da nije kažnjen?









ZANIMLJIV JE TAJ ŠIMIĆ









• Urednik zagrebačkog „Nacionala“, koji je objavio informacije da su institucije u BiH prisluškivale političare i privrednike iz Hrvatske, izjavio je da iza doturanja obavještajnih materijala stoji lični interes nekog političara kome afera treba iz ličnih ili unutarpolitičkih razloga, aludirajući na Bakira Izetbegovića?

- Logika veze je napravljena da pažnju usmjeri na direktora OSA-e kao Izetbegovićevog čovjeka jer je on bio tjelohranitelj rahmetli Alije Izetbegovića i jer su oni prijatelji, pa da je on na osnovu tih veza direktor. To je Nacionalova priča, ali se svjesno zaboravlja da je on godinama radio u Državnoj bezbjednosti, pa u AID-u, pa HOS-u i sada u OSA-i. Dakle, ima profesionalnu genezu, ali je i vrlo isturena figura, mnogo je očiju, i političkih i medijskih, uprto u tog čovjeka i ne vjerujem da bi se on svjesno doveo u situaciju da se izloži krivičnom gonjenju tako što bi Izetbegoviću davao informacije ili radio za njega. Na osnovu njegovog profesionalnog puta ne vjerujem da bi on to uradio.





• Da li to znači da u OSA-i i drugdje postoje istureni centri moći?

- Naravno!





• Da li je moguće da nekome podvaljuju materijale kao materijale obavještajnih službi kao što je bilo sa Josipom Šimićem, koji je glavnoj tužiteljici BiH dao falsifikovan materijal kao dokaz da je prisluškuje ministar bezbjednosti?

- Prije svega, Šimić je vrlo zanimljiva osoba! Prvo je bio vjerski službenik, radio je u uredu Kardinala, znači bio je fratar. Onda je postao čovjek koji ukazuje na pravdu, pa je postao novinar i počeo da se baviti aferama. Kada je postao bosanski pravednik i iznosio negativne informacije - pisao je o Draganu Čoviću. Pa je odjednom prestao i počeo pisati protiv drugih, jedno vrijeme i protiv Radončića, pa prestao. Dakle, pisao je o svakom ko je ulazio u projekte uništavanja ove države, pa prestao, a zadnja pisanja su mu bila protiv ministra Dragana Mektića. Falsificirana dokumenta koja je Šimić predao Tužilaštvu BiH, kao navodnu naredbu SIPA-i da prisluškuje glavnu tužiteljicu, on je dobio od svojih poznanika. Način na koji je taj dokument falsificiran, dakle postojao je originalni dokument koji je izmijenjen i takav poslan tužiteljici, sa transkriptom razgovora koji je ona stvarno vodila sa gospođom Ružicom Jukić, vrlo je problematičan i ukazuje da se radi o obavještajcima koji imaju set potrebnih vještina, koji su obučeni i trenirani da se bave obavještajnim radom i propagandom. Zato su ti ljudi, kada je afera otkrivena, pobjegli u Hrvatsku. To je prava afera.





• Ko su ti ljudi?

- Mislim da su pripadnici Sigurnosne agencije Hrvatske (SOA) i to je prava afera, a mediji iz Hrvatske napali na BiH da smo mi prisluškivali njih dok su njihovi agenti na našoj teritoriji učestvovali u rušenju države napadajući na krovnu pravosudnu instituciju, Tužiteljstvo BiH.









DVOJNA DRŽAVLJANSTVA









• Hoćete reći da je afera sa Šimićem iskonstruisana...

- Pa, niko sa naše strane ne pita šta se dešava sa tim ljudima. Gdje su ta otvorena pisma iz BiH da se od Hrvatske traži objašnjenje šta njihovi agenti rade na našoj teritoriji i to aktivno?





• Zašto ste sigurni da su to hrvatski agenti?

- Pa zašto su pobjegli u Hrvatsku?





• Kako znate da su pobjegli tamo?

- Pa, tamo im se sudi.





• Za šta?

- Za ovo što se desilo kod nas.





• Šta je cilj te „petlje“ sa Šimićem i falsifikovanom naredbom?

- Kriminal! Tužilaštvo i Sud BiH nikada nisu bili problem dok su se bavili ratnim zločinima, bilo je tu i tamo osporavanja kroz medije, ali formalnog napada nije bilo sve do onog trenutka kada su se počeli manje baviti ratnim zločincima, a više terorizmom i organiziranim kriminalom. Pogledajte samo ko su eksponirane osobe kada je u pitanju organizovani kriminal. Pa Kemal Čaušević je u svom svjedočenju naveo imena ključnih visokopozicioniranih političkih kadrova i optužio ih za pronevjeru milijardi KM.





• Zašto pravosuđe ne radi te predmete?

- Šimić se namjestio Tužilaštvu BiH! On nije obavještajac, a možda je i vjerovao u to što radi ili nije imao kuda pobjeći. Mi sada imamo tužiteljicu Tadić koja je vršiteljica dužnosti glavnog tužioca i koja je pod istražnim postupkom jer je postupala po falsificiranim dokumentima i optužila Mektića...





• Šta o našim institucijama govori to da se čelni ljudi zalijeću i optužuju bez provjera i slično?

- U javnim institucijama na nižim stepenicama odgovornosti rade mnogo kompetentniji ljudi od čelnika tih institucija. Da je, recimo, glavna tužiteljica vodila računa o tome čime raspolaže, sve bi se završilo bez afere jer bi ona imala komunikaciju sa ministrom, direktorom SIPA-e i slično. Priča koja je neslužbena, koja kruži po BiH, jeste da je Tadić, preko nekih rodbinskih veza, eksponent politike HDZBiH, a gospodin Mektić je problematičan jer ne pripada strukturi koja podržava vezu HDZBiH - SNSD i to je bila sjajna prilika da ga neutrališu ili smijene.





• I ko upravlja tim otuđenim centrima moći u institucijama i obavještajnim agencijama?

- U službama postoje kadrovi koji imaju dvojna državljanstva, a mi to ne problematiziramo jer imamo sporazume sa tim državama. Pazite, ako na visokoj poziciji imate nekoga ko ima dvojno državljanstvo i vidi da se ta služba bavi građaninom te druge države čije on državljanstvo ima, a to je praktično zabranjeno, on ima obavezu da to prijavi toj drugoj državi. I ako ne prijavi - čini krivično djelo prema toj drugoj državi, a ako prijavi - čini krivično djelo prema državi BiH za koju radi. Dakle, već je i posjedovanje dvojnog državljanstva za one koji rade u službama – krivično djelo.





• Zašto naše institucije ne vode računa o tome?

- Zato što ih je dvije trećine takvih. Imate ljude u Parlamentarnoj komisiji za nadzor nad radom OSA-e čija djeca su izvršni direktori obavještajnih službi susjedne države - sin Nikole Špirića, koji je bio predsjednik te komisije, radi u srbijanskoj obavještajnoj službi. Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović glasa u drugoj državi! Kakvu poruku to šalje?









LJUDI SU NESIGURNI









• BiH nema kapacitet ili ne želi to da riješi?

- Nema kapacitet. Kadrova, sposobnih ljudi koji će čestito raditi, možete naći na ulici, ali ne mogu doći u situaciju da rade jer neko ko zna raditi svoj posao će jednom sigurno doći do toga da istražuje svog poslodavca. Ovako, političari imaju zaštitu jer nema institucije koja će ih kontrolisati. Sjetite se slučaja kada je dokumentacija o Draganu Čoviću nestala na putu od jednog do drugog tužilaštva, pa je u jednom osuđen, a u drugom oslobođen jer nije bilo dokaza! Je li iko odgovarao za to? Nije!





• Kako opisujete trenutak koji sada živimo?

- Pun neizvjesnosti, i lično i generalno. Lično ili pojedinačno ljudi su apsolutno nesigurni, život ovisi o sreći i od toga hoće li doći na metu nekom kriminalcu, hoće li mu se dopasti vaša žena ili neće, da li će proći godine dok taj kriminalac ne odgovara jer su institucije nestručne. No, imamo i te nepotističko-hronističke ili prijateljske veze, pa smo mi jedina država u Evropi u kojoj je normalno da se policajac druži da kriminalcem, i na dužnosti i kada je slobodan.