U intervjuu za magazin Start BiH Brano Jakubović, frontmen grupe Dubioza kolektiv, na pitanje novinarke kako se mijenja vlast,odgovara:

- Demonstracije, kao ni izbori, nisu način. Naš novi album se zove Pjesmice za djecu i odrasle. Htjeli smo iz socijalizma, u kom smo isto tako bekanski živjeli jer smo bili poslušnici u sistemu u kome svi rade i svi su isti, bilo

je malo funkcionera, kupiš fiću ili vardburga,neko ima i golfa...

Vrlo

slično kao danas. Uostalom, većina današnjih likova koji nas vode su iz tih struktura. Ili su bili u zatvoru ili su stavljali u zatvor, ili oni ili njihova djeca ili familija, a narod je vazda isti narod. Nama su u tom nekom statusu rekli da nam treba demokratija, da je hamburger bolji od pite, kola od limunade

i da je bolje da to zamijenimo! Mi smo, gledajući američke filmove, to povjerovali i dali su nam osnovna jednostavna pravila: glasaj, zamijeni ih i eto vas. Mi smo naučili te lekcije iz prva dva razreda osnovne škole i tu smo stali, nismo učili dalje, ni mi odrasli, a ni djeca je neće naučiti. Sada moramo da se edukujemo u tom smislu. Demokratija nije jednostavna i ne funkcioniše na nivou primitivnog društva, ne možeš je aplicirati na primitivno društvo, a mi to jesmo jer naš čovjek kad vidi crnca na ulici kaže „nuto crnca, koliki mu je“, kada vidi Arapa kaže „šta će on“, kada neko cuga pivu ulicom kaže „vidi cuga, a ramazan je...“





Ko treba da nas edukuje?

- Svako napredno društvo je obrazovalo samo sebe kada je došao momenat u kom su shvatili da moraju obrazovati sami sebe. Moramo postati bolji ljudi. Nekoliko naših albuma unazad ne zvuče isto, nema pjesama „idemo“ ili „svi u štrajk“. Nema više „nas“ i „mi“, sada je to poziv nekom ja, nekom sebi. Niko ne treba da te pozove niti će te pozvati da se pridružiš nečemu. Mi se moramo sami pojedinačno pozivati.