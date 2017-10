Sarajevo, 24. oktobra 2017. godine





(s.r.)





Agrokomerc je krajem devedesetih godina prošlog vijeka bio zreo za stečaj, tvrdi stečajni upravnik Šefik Smlatić koji po nalogu Opštinskog suda u Bihaću u tom preduzeću vodi predstečajni postupak.





"Krajem mjeseca ističe rok od mjesec dana u kom sam trebao podnijeti preliminarni izvještaj, ali sam zamolio da mi daju dodatnih 15-ak dana jer je to veoma obiman posao. Tamo nije urađeno ništa na konsolidaciji za koju bi trebao novac koji ni MMF ne može obezbjediti. Tamo su prodati proizvodni pogoni koje nikako nisu smjeli biti prodati i sada su kupci tamo uspostavili svoju proizvodnju, a oni tvrde da je to Agrokomercov napredak. To je samo jedan od problema", kaže Smlatić koji nema dileme oko toga da će predložiti pokretanje stečajnog postupka.

"Tamo imate cijeli konglomerat ekonomskim i pravnih instituta i to će biti veoma složen posao", kaže Smlatić.





Agrokomerc samo za poreze i doprinose duguje više od 40 miliona KM, ima dug prema Razvojnoj banci FBiH i nizu drugih pravnih subjekata, a ukupna dugovanja nisu utvrđena, odnosno Smlatić kaže da je teško govoriti o konačnom iznosu dugovanja.





Vlada FBiH je danas razmatrala Informaciju povodom Rješenja Opštinskog suda u Bihaću o imenovanju privremenog stečajnog upravnika u velikokladuškom Agrokomercu koji je inače podnio žalbu na sudsko rješenje o pokretanju predstečajnog postupka.