- Za stanje muslimana u Sandžaku i Srbiji možda se može reći da je blago bolje nego u prethodnom periodu, budući da smo prošli težak period od 90-tih pa naovamo. Vrijeme vladavine Miloševića je bilo posebno teško za Bošnjake u Sandžaku. Kada se govori o muslimanima u Srbiji misli se prvenstveno da su to Bošnjaci koji žive u Sandžaku, jer je apsolutna većina muslimana u Srbiji na prostoru Sandžaka, oko pola miliona, a u cijeloj Srbiji ih ima oko 700.000. Kada govorim o Sandžaku, mislim na cjelovit Sandžak kakav je bio prije podjele između dviju država, Srbije i Crne Gore. To su autohtoni Bošnjaci koji su itekako vezani za BiH i, kazao sam, stanje je blago bolje nego što je nekada bilo. Od 2000. godine, dolaskom premijera Đinđića, malo nas je sunce ugrijalo njegovim pokušajem otvaranja prema svim građanima podjednako. Vidjet ćemo šta će biti sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Ono što je do sad uradio daje nam neke nade i neki njegovi potezi nam ulijevaju nadu da će pokušati da otkloni nepravilnosti sa kojima se mi kao islamska zajednica suočavamo. Nećemo odustati i nećemo se pomiriti dok nam nepravilnosti ne budu ispravljene. Srpska vlada je 2007. napravila svoju srpsku IZ i otela od legalne IZ 20% njenih kapaciteta, imama i džamija. Prva nepravda koju trebaju ispraviti je vratiti jedinstvo IZ kakvo ima i Srpska pravoslavna crkva za sve Srbe pravoslavce koji su širom svijeta. Nikada niko ne postavlja pitanje zašto je Srpskoj pravoslavnoj crkvi sjedište u Beogradu kroz lik patrijarha Irineja, ali nas često novinari pitaju: „Zašto ste vezani za drugu državu?“ To je vrlo neumjesno. BiH bi trebala da bude matična država svih Bošnjaka, a mi smo od samog početka svoje uvezivanje crpili iz menšure, imamo svoj šerijatski legitimitet iz Kur'ana i suneta, svakako menšure koja je prenijeta na reisul-ulemu u Sarajevu odmah iza Berlinskog kongresa i tako je to do današnjeg dana.

• Autonomija Sandžaka i poređenje sa Dodikom i otcjepljenjem RS-a?

- Dodik govori o referendumu o otcjepljenju i ne priznaje granice BiH. Mi govorimo o prekograničnoj regiji koja je poznata u nekim državama EU. U krajnosti, i za Srbiju i za Crnu Goru je najbolje da Sandžak dobije svoju prekogrničnu regiju i autonomiju. Time ne bi bila ugrožena niti jedna od njih. Smatram da treba na relaksiran način tumačiti i govoriti o tome. Sandžak je teritorija koja nije nastala jučer! Mogli ste čuti za njega i u 17., 18. i 19. vijeku. Još tada se o tome govorilo i u tom smislu ne treba praviti paralelu između Republike Srpske i Sandžaka jer način nastanka RS je dobro poznat. Historijske činjenice oko Sandžaka su također dobro poznate i jasne i zato ne treba nikada porediti RS i Sandžak! Sandžak ima mnogo veća prava, Srbija i Crna Gora moraju relaksirajuće gledati na to.

