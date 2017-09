Kako javlja Hidrometereološki zavod FBiH, prvog dana vikenda će u BiH biti više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. U ostatku zemlje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinana i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost, koja ponegdje može biti i dugotrajna. Vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 2 i 6, na jugu od 9 do 12, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu zemlje od 20 do 24 stepena.





U Sarajevu malo do umjereno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima moguća je niska oblačnost. Jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 17 stepeni.