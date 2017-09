Na današnjoj sjednici Vlade Federacije BiH koja se održava u Mostaru donesena su rješenja o razrješenju dosadašnjih i imenovanju novih direktora i zamjenika direktora kaznenoporavnih zavoda u Federaciji BiH.

Dužnosti su razriješeni direktori zatvora u Mostaru, Tuzli, Busovači i Zenici i Sarajevu, dok u Bihaću ostaje direktor Edhem Veladžić, a u Orašju je ponovo imenovan Ivo Ivkić.





Za novog direktora KPZ-a Mostar imenovan je Boris Džeba, a za zamjenika Mujo Trebović. Direktor KPZ-a Tuzla je Asim Aljić, a njegov zamjenik Božo Antunović. Za zamjenika direktora zatvora u Orašju imenovan je Nevad Ahmetović. Emil Velet je novi direktor KPZ-a Busovača, a njegov zamjenik Semir Mekić. Novi direktor zeničkog zatvora je Redžo Kahrić, a njegov zamjenik Ivica Dujmović. Na mjesto zamjenika direktora bihaćkog zatvora imenovan je Franjo Jurić. Dužnosti direktora KPZ Sarajevo razriješen je i Amer Softić. Umjesto njega imenovan je Faruk Zubčević, a njegov zamjenik je Mladen Krpan.





Vlada je ovlastila federalnog ministra pravde da, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka, podnese zahtjev Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH za vršenje sigurnosnih provjera novoimenovanih direktora i zamjenika direktora kaznenopopravnih zavoda u Federaciji BiH.





Novoimenovani direktori dužni su podnijeti zahtjeve OSA-i BiH za vršenje sigurnosnih provjera za sve zaposlenike kaznenopopravnih zavoda u FBiH na koje se odnose odredbe Zakona o zaštiti tajnih podataka na način i u rokovima kako ovaj zakon određuje.





Teške optužbe





Pažnju javnosti ipak najviše privlači smjena direktora KPZ Sarajevo. Naime, početkom mjeseca septembra iz Kazneno-popravnog zavoda Sarajevo pobjegao je pritvorenik Amel Sejfović i to uz prijetnju oružjem, a u noći sa srijede na četvrtak pritvorenik S.D. izvršio je samoubistvo vješanjem. Na čelu KPZ Sarajevo bio je Amer Softić koji je danas razriješen dužnosti. No, izvjesno je da bi i Softić mogao biti predmetom istrage oko dešavanja u sarajevskom KPZ-u i propustima za koje je on kao odgovorno lice bio nadležan, piše agencija Patria





Softić je za FTV kazao da u sarajevskom zatvoru postoji sprega između zatvorskih čuvara i pritvorenika/zatvorenika. O svojoj ulozi o svemu tome nije govorio. Kako kaže, neka se time bave istražni organi. Zanimljivo je i da je snimak Sejfovićevog bijega objavljen danima nakon samog događaja. Hronolgija samog događaja nije najjasnija u prikazanom snimku s obzirom da nema dijela kada je Sejfović sa jednim čuvarom otišao u zatvorsku ambulantu.





PROPUST





Poznato je da KPZ Sarajevo ima manjak zatvorskih čuvara. Na teške optužbe sada već bivšeg direktora i objavljeni prilog na FTV o Sejfovićevom bijegu, javno je reagirao jedan od uposlenika sarajevskog zatvora. Šokantni podaci koje je iznio čuvar E.S. pokazuju da postoje brojni propusti u ovoj instituciji. Čuvar navodi da je u smjeni na 170 zatvorenika raspoređeno samo 5 čuvara koji nisu naoružani.





- Moramo biti „dobri“ sa njima kako bi nam smjena protekla bez problema, da im se smijemo kad nam nešto nije smiješno, da klimamo glavom kad pričaju nešto – navodi E.S.





On tvrdi da je sve ono što se vidi na objavljenom snimku svakodnevnica protekle dvije godine, otkako je direktor Amer Softić. On je imenovan u novembru 2015. godine na period od četiri godine. No, nakon svih skandala što javnih što tajnih Softić je danas razriješen dužnosti.





- Niko se ne pita što fali 40 stražara kako bismo mogli bar nekako funkcionisati. Ovo je sve osim zatvora, mi ovako moramo raditi jer nas pet u smjeni nismo sposobni da riješimo bilo kakav malo veći problem što je jadno i žalosno. Pričamo o nekoj demokratiji, pa evo, dobrodošli, mene je stid.





Ovaj zatvorski čuvar otkriva i da je tog dana kada je Sejfović pobjegao, direktor Softić napravio propust i nije stavio čuvara na kapiju kuda je i Sejfović izašao.





- Svim drugim danima je obavezno da bude naoružan stražar. Nikada za dvije godine Softić nije održao sastanak sa čuvarima. Ne smije da proglasi vanredno stanje. Stražari imaju 50 sati prekovremeno koji se ne plaćaju. On se samo bori za to kako kazniti stražare, bavi se posljedicom, a ne uzrokom problema – navodi ovaj stražar kategorično odbacujući optužbe bivšeg direktora.





ŠTA JE POKAZAO POLIGRAF





Ovaj slučaj samo je razotkrio dio problema koji već duži period traju u KPZ Sarajevo. Odgovornost je i na rukovodstvu zatvora, ali i na Ministarstvu pravde FBiH koje je nadležno za primanje zatvorskih čuvara. Umjesto sprege čuvara i zatvorenika, riječ je zapravo o sprezi politike, neznanja i korupcije u lancu odgovornosti.





Ne treba zaboraviti da se ime Amera Softića spominje i u optužnici u slučaju Bosna kada je pristao da se nađe sa Amirom Zukićem, generalnim sekretarom SDA koji je tražio od njega da Esedu Džananoviću prenese određenu poruku. Samo dva dana poslije Zukić i njegov vozač Seid Fazlagić su uhapšeni. Nikada do kraja nije rasvijetljena Softićeva uloga u ovom slučaju. Nije isključeno da se tokom postupka i sam pojavi u sudnici.





Zbog Sejfovićevog bijega uhapšena su dva zatvorska čuvara i medicinski tehničar kojima se na teret stavljaju krivična djela omogućavanje bijega osobi kojoj je oduzeta sloboda i protuzakonito oslobođenje osobe lišene slobode. Njima je određen jednomjesečni pritvor koji ističe 4. oktobra.





Kako Patria nezvanično saznaje, oni su bili i na poligrafskom ispitivanju koje su prošli. Istraga u ovom slučaju još uvijek traje, a Sejfovićev pomagač koji ga je čekao na motoru nakon bijega još uvijek nije pronađen. Zanimljivo je da su tog dana neki uposlenici zamijenili smjene sa drugim kolegama zbog praznika. Da li je to sve dio dobro osmišljenog plana i šta je sve prethodilo Sejfovićevom bijegu pokazat će dokazi koje prikuplja Tužilaštvo KS.





Sigurno je da je ovaj slučaj otkrio samo mali dio realnosti koja vlada u zatvorskom sistemu.