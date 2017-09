SARAJEVO, 28. sep 2017





Više sunčanog vremena sutra se očekuje na jugu i krajnjem sjeveru Bosne i Hercegovine.





U većem dijelu BiH preovladavat će pretežno oblačno vrijeme. Od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu smanjenje oblačnosti. Slabi lokalni pljuskovi se predviđaju poslijepodne na istoku i jugoistoku Hercegovine. Vjetar će biti slab do umjerene jačine, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 6 i 10, na jugu od 11 do 15 stepeni. Najviša dnevna temperatura većinom između 13 i 19, na jugu zemlje od 20 do 24 stepena.





U Sarajevu sutra će biti pretežno oblačno. U noći na subotu se očekuje smanjenje oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 8, a najviša dnevna oko 16 stepeni.





U BiH danas je preovladavalo pretežno oblačno vrijeme. U istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne lokalno je, kratkotrajno, palo malo kiše. U Hercegovini je u poslijepodnevnim satima bilo slabih lokalnih pljuskova.