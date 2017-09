SARAJEVO, 26. sep 2017





U Bosni se sutra očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.





U jutarnjim satima, a i prijepodne u istočnim i sjeveroistočnim područjima sa slabom kišom. U Hercegovini prijepodne malo do umjereno oblačno vrijeme. U drugoj polovini dana, kiša se očekuju u zapadnim područjima i u Hercegovini, a u ostalim djelovima bez padavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 8 i 12, na jugu do 15 stepeni, a najviša dnevna između 14 i 20, na jugu zemlje od 20 do 24 stepena.





U Sarajevu će biti pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima, a i prijepodne sa slabom kišom. Poslijepodne bez padavina. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 16 stepeni.





U Bosni je danas pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima ponegdje u Krajini je registrovana i slaba kiša. U Hercegovini sunčano uz malu do umerenu oblačnost.