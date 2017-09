SARAJEVO, 21. sep 2017





U Bosni sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme.





U jutarnjim satima, a ponegdje i prijepodne padat će sa slaba kiša, u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne. U drugoj polovini dana doći će do smanjenja oblačnosti. Po kotlinama i uz riječne tokove bit će s maglom ili niskim oblacima.





Malo do umjereno oblačno i sunčanije bit će u Hercegovini, zapadnim dijelovima Bosne i u Krajini. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 5 i 10, na jugu od 9 do 13, a najviša dnevna većinom između 15 i 21, na jugu do 23 stepena.





U Sarajevu sutra će biti pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 6, a najviša dnevna oko 16 stepeni.





U BiH danas je bilo pretežno oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom u centralnim i istočnim područjima. Na planinama sa susnježicom i snijegom. Nešto manje oblačnosti i sunčanije bilo je u Hercegovini i u Krajini.