Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 19.9.2017.





Danas se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najmanja vjerovatnost za padavine na istoku Bosne. Vjetar, slab do umjeren, na sjeveru Bosne istočni i sjeveroistočni, a u ostalim područjima, uglavnom, južni i jugoistočni. Jutarnje temperature od 8 do 14, na jugu od 16 do 20, a dnevne od 19 do 25 °C.





U Sarajevu jutro sunčano, uz postepeno naoblačenje tokom dana. Tokom poslijepodneva je moguć pljusak kiše. Jutarnja temperatura oko 10, a dnevna oko 23 °C.





(Federalni hidrometeorološki zavod)