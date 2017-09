Izgledi vremena 19.9.2017.





U srijedu 20.09.2017., prije podne umjereno do pretežno, a poslije podne pretežno oblačno vrijeme. Kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju u većini područja. Jutarnje temperature od 7 do 12, na jugu od 13 do 17, a dnevne od 10 do 16, na jugu i istoku od 16 do 21 °C.





U četvrtak 21.09.2017., u Bosni pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima u većini područja. U Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnje temperature od 6 do 12, na jugu od 11 do 15, a dnevne od 10 do 16, na jugu i sjeverozapadu od 17 do 23 °C.





U petak 22.09.2017., u Bosni pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U Hercegovini, uglavnom, sunčano. Jutarnje temperature od 6 do 12, na jugu od 12 do 17, a dnevne od 11 do 17, na jugu od 18 do 23 °C.





(Federalni hidrometeorološki zavod)