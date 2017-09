SARAJEVO, 15. sep 2017





Registracija za desetu trku/šetnju za ozdravljenje "Race for the cure", u borbi protiv karcinoma dojke, bit će održana u subotu, 16. septembra od 11.00 sati u Sarajevu.





Registracija će se vršiti u ulici Ferhadija – Ekonomski fakultet, u BBI centru i Sarajevo City Centru.





Registracija iznosi simboličnih 10 KM, a prilikom registracije na poklon se dobije brendirana majica trke/šetnje i pravo za učešće na ovom jedinstvenom događaju koji će biti održan 7. oktobra na Vilsonovom šetalištu u Sarajevu.





Sva sredstva prikupljena od registracija će biti utrošena za kupovinu poklon paketića za svaku novooperisanu ženu u BiH, kao i besplatne mamografske preglede u ruralnim područjima.





Također, od danas je moguća i svakodnevna registracija građana Sarajeva za ovaj događaj i to svaki radnim danom od 10 do 19 sati u prostorijama Festivala MESS (Maršala Tita 54/1).





"Race for the cure" u Bih se održava od 2008. godine, a cilj joj je osnaživanje zdravlja žena u borbi protiv karcinoma dojke. „Race for the cure“ održava se u više od 150 svjetskih gradova, gdje svake godine za unapređenje zdravlja žena šeta/trči nekoliko miliona ljudi.





U oktobru 2016. godine je registrirano 7.300 hiljada učesnika, a operirane žene su slavile život na Vilsonovom šetalištu.