SARAJEVO, 15. sep 2017





Međunarodni turnir za odbojkašice 'Ilidža Volleyball Cup 2017.', šesti po redu, održat će se u subotu u dvorani KSC Ilidža, u organizaciji Ženskog odbojkaškog kluba Igman.





Na turniru će učestovat šest timova podijeljenih u dvije grupe. U grupi A će igrati HŽOK Smeč (Široki Brijeg), OK Vogošća i domaćin turnira, dok će se u grupi B takmičiti OK Putevi Trendtex Prijepolje (Srbija), ŽOK Kakanj, OK Victory (Novi Travnik).





Domaćin turnira u novu sezonu ulazi bez Džemile Hadžić, ali s velikim ambicijama u Super ligi. Sigurno je da će juniorska reprezentativka Bosne i Hercegovine, koja je zahvaljujući sjajnim igrama u dresu Igmana izborila stipendiju u Sjedinjenim Američkim Državama na Atlanta State University, nedostajati klubu s Ilidže.