Stanje na cestama 14. 09. 2017.





Pretežno suh ili mjestimično vlažan kolovoz karakteriše saobraćajnu situaciju u BiH. Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke, skrećemo pažnju na moguće sitnije odrone zemlje ili kamenja.





Zbog obilježavanja Dana općine Bosanski Petrovac danas od 06:30 do 19 sati na dionici magistralnog puta M-5 Gorjevac-Bosanski Petrovac očekuje se veće prisustvo pješaka, zbog čega apelujemo na vozače da na pomenutoj dionici voze maksimalno oprezno i sporije.





Danas do 18 sati, izvode se radovi na dilataciji mosta na uključenju na autoput A-1, kod naplatnog mjesta Zenica jug. Za vrijeme izvođenja radova zatvorena je desna traka.





Na magistralnom putu M-5 Sarajevo-Pale, zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj u tunelu Kalovita Brda. Vozila su preusmjerena na obilaznicu u neposrednoj blizini.





Zbog održavanja sportske manifestacije (penjački festival „Drill and Chill Festival) do 17. 09. u vremenu od 11:00 do 11:45 sati dolazi do obustave saobraćaja na magistralnom putu M-16 Karanovac-Crna Rijeka (u kanjonu Tijesno). Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava na putni pravac Banja Luka-Čađavica-Mrkonjić Grad.





Od ostalih puteva sa aktuelnim radovima izdvajamo magistralne puteve: M-14.1 Odžak-Donji Svilaj, M-18 Stupari–Kladanj i M-4 Simin Han-Kalesija, kao i regionalne puteve: R-469 Živinice-Međaš, R-461 Srebrenik-Donja Orahovica i R-414 Banja Luka-Turbe.





Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.





Bhputovanja/Bihamk