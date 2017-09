Izgledi vremena 14.9.2017.





PROGNOZA VREMENA ZA 15.09.2017 (Petak)., u Bosni prije podne pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima u Krajini sa slabom kišom. U drugoj polovini dana, postupno razvedravanje. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Vjetar slab do umjeren južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 7 i 13, na jugu od 12 do 16, a najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 24, na jugu zemlje od 24 do 27 stupnjeva.





PROGNOZA VREMENA ZA 16.09.2017 (Subota)., sa zapada se očekuje umjereno povećanje oblačnosti u Bosni. Krajem dana i tokom večeri, u zapadnim i sjeverozapadnim područjima sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 8 i 13, na jugu od 13 do 17, a najviša dnevna temperatura zraka između 22 i 27, na jugu i istoku do 30 stupnjeva.