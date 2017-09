Deseta jubilarna “Trka/šetnja za ozdravljenje” biće održana 7. oktobra 2017. godine u 11.00 sati na Vilsonovom šetalištu u Sarajevu. Ovaj porodični dan biće manifestacija koju će svi dugo pamtiti, najavili su organizatori.

Podsjećamo, u sklopu WHEP (Women Health Empowerment program) “Program osnaživanja zdravlja žena”, koji se provodi u BiH od 2005. godine, održavaju se različite aktivnosti, a pored ostalih i svjetski brendirana manifestacija “Race for the cure” (Trka/šetnja za ozdravljenje), koja se svake godine obilježava u više od 150 gradova svijeta.

WHEP program je inicirala američko- jevrejska humanitarne organizacija “JDC”, kojoj se pridružila i organizacija “Susan G. Komen”, koja je ujedno i najveća svjetska organizacija koja se bavi karcinomom dojke.

„Race for the Cure“ je jedinstveni događaj čiji je cilj da se okupe osobe koje su preživjele bolest, njihovi prijatelji, građani, porodice, timovi učenika, poznate ličnosti, kako bi podržali akciju podizanja svijesti u borbi protiv karcinoma dojke.

Najvažnija poruka koja se šalje tokom ove manifestacije je da je rak dojke izlječiv ako se otkrije na vrijeme!





“Race for the cure” u Bosni i Hercegovini





Prva “Race for the cure” (Trka/šetnja za ozdravljenje) u Bosni i Hercegovini održana je 2008. godine, kada je registrovano 2.500 učesnika.









Prva, kao i svaka naredna manifestacija, održavane su na istoj lokaciji, na Vilsonovom šetalištu u Sarajevu. Događaj je iz godine u godinu prirodno rastao, širio se, tako da je već za drugu “Trku/šetnju za ozdravljenje”, registrovano oko 3.000 osoba.

Cilj manifestacije je u to vrijeme bila kupovina lijeka herceptin za jednu osobu s liste čekanja u Federaciji BiH. Podsjećamo, liječenje jedne osobe koštalo je oko 50.000 KM, a prema podacima iz jula 2009. godine, u FBiH je oko 90 žena čekalo na taj lijek koji je za oboljelele značilo šansu za život. Novac koji je prikupljen od druge "Trke/ šetnje za ozdravljenja" uplaćen je u Specijalni fond Federalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja, iz kojeg se izdvaja novac za skupe lijekove.

Već treća “Trka/šetnja za ozdravljenje”, održana je u prisustvu 4.000 osoba iz 19 gradova u BiH, a naredne 2011. godine, ovaj događaj je privukao 5.500 osoba koji su se registrovali za učešće. Kako je rastao broj građana koji su željeli dati svoj doprinos podizanju svijesti u prevenciji karcinoma dojke, tako se istovremeno povećavao i broj žena koje koje su preživjele tu bolest, a koje su željele prisustvovati “Race for the cure” i slaviti život. Tokom četvrte “Trke/šetnje za ozdravljenje” 400 žena u roze maicama, koje su preživjele bolest, prisustvovale su ovom događaju.

Dvije naredne godine, supruga tadašnjeg američkog ambasadora u BiH Patricka Moona, Danuta Moon, bila je Počasna predsjednica manifestacije, a tadašnji predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić, koji je bio je pokrovitelj “Race for the cure” u Sarajevu.





















Tokom svake manifestacije ističu se problemi koji mogu biti riješeni i na taj način se pokušava uticati na predstavnike zakonodavne i izvršne vlasti da bolje regulišu ovu oblast. Jedan od primjera takvih problema je činjenica da u BiH ne postoji jedinstveni registar za rak dojke, te da prema slobodnim procjenama svake godine preko 1.300 žena oboli od te bolesti, a oko 500 njih izgubi borbu za život.





Negdje na pola jubileja





U maju 2014. godine, Bosnu i Hercegovinu su zahvatile katastrofalne poplave koje su uništile mnoga naselja i domove, zbog čega je sedma “Race for the cure”, održana simbolično. Sva sredstva koja su bila namjenjena organizaciji manifestacije, bila su usmjerena na organizaciju Dana zdravlja u poplavljenim područjima širom BiH.

Narednoj “Race for the cure” 2015. godine prisustvovalo je preko 6.000 osoba. Događaj su podržale 24 partnerske nevladine organizacije iz cijele BiH.

Prikupljena sredstva od registracije učesnika iskorištena su za nabavku paketa „Prve pomoći“ za novoperisane žena iz cijele BiH i obezbjeđeni su besplatni mamografski pregledi za osobe bez socijalnog osiguranja u ruralnim područjima.

Prošloj “Race for the cure” prisustvovalo je oko 7.000 osoba iz više od 30 gradova u BiH. Ta godina je bila jedinstvena i po tome što je regionalna direktorica WHEP programa. Nela Hasić, primila u Dallasu u Americi prestižnu nagradu za najuspješniju internacionalnu “Race for the cure”.









Hasić tvrdi da je “naša” “Race for the cure” drugačija od ostalih 150 u svijetu; “U podjeljenoj zemlji u kojoj živimo, ovaj događaj svake godine okuplja hiljade ljudi u borbi protiv karcinoma dojke. Neki dolaze zato što su sami imali iskustvo bolest, neki da bi dali podršku svojim najbližim, a neki da bi dali podršku svakoj oboljeloj ženi”.

Race for the cure je manifestacija nakon koje se drastično povećava broj žena koje dolaze na preglede dojki i to je najveći uspjeh. Rano otkrivanje raka dojke spašava živote, a nakon ovakvih akcija, druženja i slavljenja života, žene su svjesnije te činjenice.