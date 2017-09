SARAJEVO, 13. sep 2017





Većina poslanika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) danas je tokom nastavka sjednice prilikom rasprave o Pelješkom mostu konstatovala da je ključno održati dobrosusjedske odnose s Republikom Hrvatskom.





Poslanici su raspravljali i o Deklaraciji o Pelješkom mostu u kojoj se pozivaju nadležni organi Hrvatske, odnosno EU, da bez odgađanja obustave radnju čiji cilj može biti umanjenje ili potpuno ukidanje suverenih prava BiH i da se hitno uključe u razgovore s BiH radi postizanja bilaterarnih rješenje u pogledu razrješenja granica na moru.





Na prethodnoj sjednici navedenu deklaraciju su potpisala 24 poslanika.





Poslanik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Nikola Lovrinović tokom rasprave naglasio je da gradnja mosta treba da bude pitanje struke, a ne politike. Također, istakao je da se sve hrvatske inicijative i napori predstavljaju kao štetni za BiH, ali, po njegovom mišljenju ovdje se radi o sprečavanju Hrvatske u zaštiti njenog naroda u skladu s Dejtonskim i Vašingtonskim sporazumom.





Osim toga, naglasio je da Pelješki most nije na teritoriji BiH.





Predložio je da se pokušaju održati dobrosusjedski odnosi s Hrvatskom te da oni koji su potpisali spomenutu Deklaraciju, to povuku.





Njegov zaključak je da se Predsjedništvo i Vijeće ministara BiH zaduže da do naredne sjednice dostave informacije Predstavničkom domu šta se preduzimalo s rješavanjem nesporazuma u vezi s izgradnjom Pelješkog mosta.





Poslanik Saveza za bolju budućnost (SBB) Damir Arnaut tvrdi da su sva pisma poslata iz BiH u vezi sa situacijom o Pelješkom mostu izuzetno štetna po interese i međunarodni imidž BiH.





On je također podsjetio da Predsjedništvo BiH od 2010. ništa nije preduzelo u vezi s ovim pitanjem, ističući da u BiH ne dostaje politička odgovornost.





Poslanik Socijaldemokratske partije (SDP) Denis Bećirović rekao je da Hrvatska želi najbolje moguće odnose s BiH, a i da je BiH opredijeljena za rješavanje svih spornih pitanja dijalogom, napominjući da se BiH nikada nije miješala u unutrašnje poslove susjedne Hrvatske.





Podsjetio je da je Predsjedništvo BiH jednoglasno donijelo svoje stavove o pitanju izgradnje Pelješkog mosta 2007. godine te da je ta odluka, sve dok se ne promijeni u Predsjedništvu, legalna.





- Zašto bježimo od te odluke - zapitao se Bećirović.





Poslanik Nezavisnog bloka Salko Sokolović mišljenja je da izgradnja Pelješkog mosta nije nužno problem za BiH, ukoliko se prethodno riješe neka pitanja kod kojih ima određenih nerazumijevanja.





Po njemu, od Hrvatske je potrebno zahtijevati revidiranje pomorskog zakona, kojim su jednostrano proglašene unutrašnje vode te kojim su zatvorene vode BiH i time onemogućen prolazak brodova u vode BiH.





U vezi sa situacijom s mostom na i Savi kod Svilaja postavio je pitanja zašto je prekinut ugovor sa "Strabagom", ko je odgovoran za štetu koja je nastala po raskidu ugovora, kao i koji je rok izgradnje mosta na Svilaju, imajući u vidu njegov značaj za BiH.





Poslanik SBB-a Fehim Škaljić naglasio je da se odnosi BiH i Hrvatske ne smiju narušiti te da je Pelješki most pitanje koje BiH želi riješiti zajedno s Hrvatskom i zemljama EU tako da BiH bude dio evropskog procesa.





Napomenuo je da i BiH i Hrvatska moraju biti opredijeljene za ubrzavanje rješavanja pitanja Pelješkog mosta da bi izgradili bolju budućnost.





Kako je rekao, PSBiH može snažno doprinijeti tome da se gradi, podsjećajući da ovo pitanje granice s Hrvatskom nepotrebno stoji neriješeno dugi niz godina.





Ukazao je na odgvornost BiH kada je u pitanju reguliranje granice jer je to pitanje sigurnosti, dodajući da živimo u vremenu velikih turbulencija i da je moguće da se desi da dođe do novog izbjegličkog vala.





- Poručimo svijetu i Briselu da smo partneri koji su spremni da rješavaju pitanja - kazao je Škaljić.





Šefica Kluba Srpske demokratske stranke (SDS) u Predstavničkom domu PSBiH Aleksandra Pandurević kazala je da je osnovni problem u vezi s Pelješkim mostom nedostatak komunikacije.





Ona je jučer zatražila da se, između ostalog, Deklaracija dopuni pozivom Hrvatskoj i EU da ubrzaju okončanje projekta izgradnje mosta kod Gradiške, da bi bio pušten međudržavni saobraćaj, te da se pozove Hrvatska da uvrsti unsku prugu kao međudržavni projekt, kako bi bio uspostavljen ključni željeznički koridor dviju zemalja.





Također, dodala je da su tražili da se u Deklaraciju uvrsti i poziv Hrvatskoj da se konačno urede granice, jer samo na Uni postoji 11 mjesta, gdje se s jedne obale na drugu prelazi u drugu državu, što značajno otežava život ljudima na ovom području.





Poslanik Nezavisnog demokratskog pokreta (NDP) Momčilo Novaković predložio je da se danas ne usvajaju nikakve deklaracije niti donose bilo kakvi zaključci već da se sve diskusije pokušaju riješiti kroz prošireni kolegij ili posebnu formiranu grupu.





Također je predložio da se napravi dokument i da se on usaglasi s resornim ministarstvima i Predsjedništvom BiH.





Predsjedavajuća Predstavničkog doma PSBiH Borjana Krišto (HDZBiH) napomenula je da je Hrvatska prihvatila zahtjeve BiH o širini plovnog puta i visini mosta.





Istakla je da se izneseni stavovi zvaničnika SDA tumače kao zvanični stavovi Vijeća ministara BiH i PSBiH, ali da su to zapravo pojedinačni ili stavovi stranaka. Na to su, kazala je, ona i Bariša Čolak upozorili zvaničnike EU.





Krišto je upozorila da se izgradnja Pelješkog mosta isključivo koristi u predizborne svrhe, što šteti svima u BiH, dodajući da je retorika neprimjerena te da su stavovi iznijeti u BiH nanijeli mnogo štete imidžu naše zemlje.





Zamjenik predsjedavajuće Predstavničkog doma PSBiH Šefik Džaferović (SDA) smatra da Hrvatska i BiH pitanje izgradnje Pelješkog mosta moraju riješiti zajedno dogovorom, uz posredovanje EU te uz međusobno uvažavanje i teritorijalno poštivanje.





Podsjetio je da BiH ima pravo na pristup prema otvorenom moru, onako kako piše u međunarodnim konvencijama, a da Republika Hrvatska ima pravo da poveže svoje teritorije.





To se pitanje, dodao je, mora uvažavati, ali da se time ne ugrožava BiH pristup otvorenom moru. Međutim, naglasio je da je Hrvatska jednostrano, bez službenih konsultacija s BiH, počela izgradnju mosta.





- Iz BiH odlaze različiti stavovi, a svima nam je jasno da je to veliki problem. Zbog toga sam odlučio da napišem pismo u svoje ime i to imam pravo kao zamjenik predsjedavajućeg ovog visokog doma - kazao je Džaferović, ponovivši da je to njegov stav, ali da je zasnovan na odluci Predsjedništva BiH, koja još nije promijenjena.





Poslanik Nezavisnog bloka Senad Šepić zapitao se šta je Predsjedništvo BiH od trenutka kada je zauzelo stav u vezi s izgradnjom Pelješkog mosta, uradilo da taj stav bude ispoštovan.





Džaferović je tokom rasprave upozorio da se poslanici prilikom rasprave o izgradnji Pelješkog mosta zapravo ne pridržavaju ove tačke dnevnog reda.