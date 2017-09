SARAJEVO, 11. sep 2017





U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po pretežno mokrom kolovozu, uz umjerenu frekvenciju vozila. Zbog novih padavina povećana je opasnost od odrona zemlje ili kamenja.





Posebno se izdvajaju dionice koje prolaze kroz usjeke, kao i preko planinskih prijevoja. Apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja.





Zbog održavanja sportske manifestacije (penjački festival „Drill and Chill Festival) do 17. 09. u vremenu od 11.00 do 11.45 sati dolazi do obustave saobraćaja na magistralnom putu M-16 Karanovac-Crna Rijeka (u kanjonu Tijesno). Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava na putni pravac Banja Luka-Čađavica-Mrkonjić Grad.





Sanacioni radovi izvode se u tunelu Kalovita Brda (M-5 Sarajevo-Pale), zbog čega je saobraćaj u tunelu potpuno obustavljen i preusmjeren na obilaznicu u neposrednoj blizini.





Sporije se saobraća i na ostalim dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, a izdvajaju se putni pravci: Stupari–Kladanj, Simin Han-Kalesija, Živinice-Međaš, Srebrenik-Donja Orahovica i Banja Luka-Turbe.