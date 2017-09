SARAJEVO, 7. sep 2017





Do 31. januara ove godine, što je bio rok za dostavljanje odgovora na Upitnik Evropske komisije, 13 vlada to je učinilo, svi osim Republike Srpske koja je pet mjeseci kasnila i sada ubrzano pokušavamo nadoknaditi to vrijeme da bismo do kraja godine poslali odgovore u Brisel, kazao je danas predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić.





Zvizdić je tako odgovorio na pitanje poslanika Socijaldemokratske artije (SDP) u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Saše Magazinovića koji je pitao kada će biti prikupljeni usaglašeni odgovori na Upitnik te koji su problemi u prikupljanju odgovora.





Kako je predsjedavajući naveo, u međuvremenu su formirana sva tijela u skladu s Mehanizmom koordinacije, a više od 1.400 članova radnih grupa aktivno radi, pripremljeni su svi odgovori koji trebaju još jednom proći verifikaciju u institucijama koje su odgovore pripremile.





Potom su institucije dužne dostaviti prečišćene zakone i prateće podzakonske akte koje će trebati priložiti uz odgovore na Upitnik, a do 15. septembra trebala bi se znati jasna slika o tome koji su usaglašeni i oni koji dogovore nisu usaglasile radne grupe te će takve odgovore pripremiti onda druga tijela unutar Mehanizma koordinacije i to je Direkcija za evropske integracije i Kolegij za evropske integracije.





Ocijenio je da će za prevođenje odgovora biti potrebno 120 prevodilaca, do sada ih se prijavilo 250, koji će proći provjere, a posao bi trebali završiti najduže za dva mjeseca i sve to kako bi se nadoknadilo izgubljeno vrijeme u čekanju odgovora iz RS-a zbog čega su očekivanja da će do kraja godine odgovori na Upitnik biti poslani u Brisel.