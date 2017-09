U Općinskom sudu u Sarajevu jutros je održano ročište na kojem je razmatran prijedlog Tužilaštva KS za određivanje jednomjesečnog pritvora Nikoli Simiću i Arminu Delaliću, zatvorskim stražarima KPZ-a Sarajevo, i medicinskom tehničaru u ovoj ustanovi Igoru Milošu. Zatvorski stražari osumnjičeni su za krivično djelo protuzakonito oslobađanje osobe lišene slobode u slučaju Amela Sejfovića koji je pobjegao iz Kaznenopopravnog zavoda u Sarajevu u nedjelju, dok se Miloš tereti da je omogućio bijeg osobi kojoj je oduzeta sloboda.









Prijedlog za pritvor









Tužilac Igor Dubak danas nije posebno obrazlagao prijedlog za određivanje pritvora jer, kako je kazao, obrazloženje je sudiji Denisu Kurtoviću dostavio u pisanoj formi. Dubak je naglasio da je za Igora Miloša pritvor predložen zbog opasnosti uticaja na svjedoke i prikrivanje dokaza dok je Simiću i Delaliću pritvor predložen zbog opasnosti uticaja na svjedoke, prikrivanje dokaza i opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičenih moglo doći do uznemirenja javnosti. Dubak je zatražio ukoliko se osumnjičenim odredi pritvor da ne budu u Pritvorskoj jedinici KPZ-a Sarajevo već u drugom zatvoru.





Advokat Senad Pizović, koji zastupa Nikolu Simića, kazao je da bi njegov klijent počinio krivično djelo koje mu se stavlja na teret morao je znati da će Amel Sejfović pobjeći iz zatvora, omogućiti mu bijeg i pristati da mu pomogne da pobjegne.





- Moj klijent kao i ostali osumnjičeni krivi su samo što su taj dan bili na poslu. Nema nijednog dokaza koji inkriminira mog branjenika. Nadležni organi trebaju pronaći onog koji je Sejfoviću dao pištolj. Ja da znam da postoje dokazi i da je to učinio moj branjenik, ja bih mu prvi savjetovao da potpiše sporazum o priznanju krivice. Moj klijent se tereti da je propustio izvršiti službene radnje, da nije iskoristio sredstva prinude da spriječi Sejfovića da pobjegne i što je pritisnuo taster da otvori vrata. Sejfovića, koji je dobro poznat javnosti i koji je i ranije pucao na policiju, i koji je nadprosječno jak nije moguće da fizički savladaju ni četvorica zatvorskih čuvara. U situaciji kada Sejfović drži pištolj uperen u mog branjenika i drži ga kao taoca, a prije toga je ispalio nekoliko hitaca, nema tog od nas ko mu ne bi otvorio vrata. Ja prvi bih, i volio bih vidjeti da li bi se tužilac u tim momentima suprotstavio Sejfoviću. Dakle, moj branjenik je trebao taj dan poginuti pa bi to bio savjestan rad u službi, kazao je Pizović.





Pizović je naveo da problem traba tražiti i u nedostatku zatvorskih stražara te je naglasio da je taj dan zatvor u kojem je preko 190 pritvorenika i osuđenika, osiguravalo sedam zatvorskih policajaca od kojih je jedna žena.





- Molim Sud da ne određuje po inerciji pritvor. Oni su već uništeni jer su imena i fotografije objavljene u svim medijima. A šta ako se dokaže da je Tužilaštvo u krivu, a ove ljude stavimo još i u pritvor. Molim Sud da odbaci prijedlog, a ako već mora, onda da im budu izrečene mjere kućnog pritvora i druge mjere zabrane, kazao je Pizović.





Simićev advokat je kazao da nema nijednog dokaza da je njegov klijent bio prisutan i vidio ako je i kada Miloš dao Sejfoviću pištolj, te da to područje u zatvoru nije pokriveno kamerama.









Dozivao pomoć









Advokat Ahmed Fejzić, koji zastupa Armina Delalića, napomenuo je da se na snimcima vidi kako njegov klijent ne postupa po uputstvima Sjefovića, već bježi i doziva pomoć.





- Na snimku se vidi kako Sejfović drži Nikolu Simića kao taoca, kako jedna vrata u zatvoru razvaljuje fizičkom silom, a potom u blindirana vrata puca. Tada Simić, kojem Sejfović prijeti pištoljem pritišće taster i otvara vrata. I ja bih mu ih otvorio. Šta je trebao u tim momentima moj klijent. Suprotstaviti se Sejfoviću i da mu danas klanjamo dženazu na Vlakovu. Napominjem i da na stražarnici koja vodi prema Jadranki mora biti raspoređen naoružan stražar, a koji nije tamo raspoređen, dok naš klijenti u zatvoru ne nose oružje. Mom se klijentu stavlja na teret da je propustio izvršiti službene radnje. Ako i jeste neke, to je za disciplinski postupak, a ne krivično djelo, kazao je Fejzić.





On je napomenuo ako se trojici upslenika KPZ-a Sarajevo odredi pritvor, i još budu u Zenici, da je to ravno smrtnoj kazni za njih.





- Još ću dodati da nijedan od osumnjičenih nije nikada osuđivan, a moj klijent je u zadnje dvije godine ocjenjivan najvišim ocjenama na radnom mjestu, dodao je Fejzić.





Advokat Mehović, koji zastupa Miloša, kazao je da je njegov klijent medicinski radnik i njegov posao nije da čuva zatvorenike nego da im pruža zdravstvenu pomoć.





- Sejfović se požalio na loše zdravstveno stanje i doveden je kod mog klijenta gdje se zadržao kratko. Za to vrijeme je šetao a potom izašao. Nema nijednog dokaza da je u tom momentu moj klijent Sejfoviću dao pištolj, kazao je Mehović.





Odluka o pritvoru bit će donesena naknadno.









Osumnjičeni: Moram primiti zatvorenike kada su bolesni









Sudiji se obratio osumnjičeni Miloš koji je kazao da nikakvog kontakta nema sa pritvorenicima osim kada zatraže zdravstvenu pomoć.





- Ja moram primiti zatvorenika koji zatraži medicinsku pomoć, i htio ili ne, moram ih slušati. Tog dana Sejfović je ušao kod mene, zadržao se tri do pet minuta, šetao po ambulanti. Očigledno je samo trošio vrijeme do šetnje. Potom je pitao Simića jel' vrijeme za šetnju, a kada mu je Simić rekao da jeste, rekao je „hajmo“ i izašao je, kazao je Miloš. On je dodao i da se dokazi Tužilaštva svode na izjave dvojice zatvorenika od kojih je jedan kazao da je Miloš bio nervozan.





- Pa on me vidio nakon što je Sejfović pobjegao iz zatvora. Kako neću biti nervozan kada je Sejfović držao na nišanu mog kolegu, kazao je Miloš..