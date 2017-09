Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 06.9.2017.





Danas u Bosni sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, a u Hercegovini sunčano. U noći na četvrtak se očekuje povećanje oblačnosti kada su lokalni pljuskovi mogući u Krajini, sjevernim i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 5 i 11°C, na jugu od 13 do 16°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 23 i 29°C.





U Sarajevu prije podne sunčano. U drugoj polovini dana umjereno povećanje oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 7°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 24°C.