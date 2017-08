SARAJEVO, 31. aug 2017





Trg Prvog korpusa Armije RBiH ispred zgrade Kanton Sarajevo jučer su svečano otvorili ministar za boračka pitanja KS-a Muharem Fišo, nekadašnji komandant i prvi zamjenik komandanta ovog korpusa Vahid Karavelić te pripadnici boračkih udruženja u okviru obilježavanja godišnjice formiranja Prvog korpusa Armije RBiH.





- Ovo je historijski trenutak za sve one koji su branili svoj grad i državu od četnika i agresora sa brda koji su htjeli 2. maja '1992. godine da zauzmu ovaj trg, a onda da ponize i unište sve što je bosansko. Zahvaljujući našim hrabrim momcima, to im nije uspjelo - istakao je ministar Fišo.





Podsjetio je kako je prošlo 25. godina od formiranja korpusa, koji je pripadao slavnoj i najpoštenijoj Armiji u svijetu.





- To je bila Armija koja je branila svoje građane, svoje dostojanstvo i svoju državu. To je Armija koja nije dozvolila da agresor kroči u naš grad i pokori narod. Uvijek ćemo se sa čašću prisjećati svih naših heroja, braće i drugova, jer oni to zaslužuju - poručio je ministar Fišo.