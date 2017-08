SARAJEVO, 31. aug 2017





Član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić izjavio je u intervjuu za današnji Dnevni list da je priča o NATO-u ovih dana nepotrebno otvorena, jer je eventualno odlučivanje o članstvu u tom savezu još godinama daleko.





Ivanić smatra da je Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) nepotrebno otvorio temu o NATO-u bez pravog razloga.





- Što se tiče knjiženja imovine sudski spor je nastao greškama koje su napravile institucije Republike Srpske koje su pokušale da Veliki žep preknjiže s Ministarstva obrane, odnosno Šuma Republike Srpske i tu napravili grešku proceduralne prirode pozivajući se na tzv. javni uvid, a to je poziv svim strankama koje imaju motiv da iznesu svoju primjedbu. Tako su oni uključili institucije BiH u ovu priču. Slučaj Veliki žep se ne može primjenjivati za ostale lokacije, a ostalim lokacijama će odlučivati pravosuđe Republike Srpske, jer je ono jedino teritorijalno nadležno - kazao je Ivanić.





Smatra da će sporovi trajati godinama.





- Poznato je da je SNSD svojevremeno donio odluku da traži aktiviranje MAP-a koju je potpisao Nebojša Radmanović. Postoji Talinski uvjet za aktivaciju MAP-a, a to je knjiženje vojne imovine i ako se ostane pri tom uvjetu to je još sedam ili osam godina zbog sudskih sporova. O članstvu u NATO-u još niko ne govori. Članstvo BiH će zavisti od stava Srbije. Ne vidim koji srpski političar će glasovati za NATO dok Srbija nije u NATO-u. Stoga ne vidim razloga za referendum. Zato je ovo jedna nepotrebna tema - rekao je Ivanić.





Kaže da je SNSD uveo Sud BiH i Ustavni sud u ovu proceduru i dali su Ustavnom sudu prostor da napravi ovo što je napravio.





- Bilo je jasno kako će Ustavni sud reagirati i po pitanju 9. januara i apelacije za 1. marta. Što se tiče vojne imovine mislim da sve ovo što se dešava neće imati nikakvog efekta i da je jedini mogući način da se vrati sporazum iz 2012. koji je utvrdio principe i za vojnu i za državnu imovinu - rekao je Ivanić.





Podsjeća da su taj sporazum potpisale stranke i definirao je princip da ono što je interes BiH treba da bude prisutno. Jedina razlika je bila oko toga ko što prvo knjiži, BiH ili RS.