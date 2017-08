SARAJEVO, 30. aug 2017





U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar, slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevne temperature kretat će se od 26 do 30, na jugu do 34 stepeni.





U Bosni i Hercegovini prijepodne bilo je pretežno vedro.