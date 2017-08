U novom broju magazina Start BiH Dragan Mektić, ministar sigurnosti u VMBiH, otvoreno o svemu. Prenosimo dio intervjua:





• Koliko SDS može uticati na bilo šta? Dogovori se uglavnom prave među predsjednicima stranaka među kojima nema predsjednika SDS-a?

- Katastrofa je to što se sve rješava među tri lidera stranaka i onda se ti dogovori samo potvrde u parlamentu. Parlamentarci su mašina za glasanje pod kontrolom lidera političkih partija. A svi ti lideri političkih partija su u igri 20 godina i u kriminalu su do grla. Samo štite svoju poziciju i imovinu i zato se vrtimo u krug. Oni će i da ratuju i da održe nacionalističke tenzije i da drže narod u torovima. Sve samo da bi oni sami bili sigurni!

• Kako se vi lično osjećate u svemu tome? Govorite, upozoravate, pozivate...

- Ne doživljavam sebe kao političara. Mrzim politiku u ovoj državi, ali ne mogu reći da to nisam jer radim kao ministar, imam prava, beneficije, privilegije, imam visoku platu, auto, putujem i ne mogu reći da nisam političar! Ali se često osjećam prevaren. I frustriran sam jer vidim šta je problem, a ne mogu ga riješiti. Nadam se da će narod to shvatiti i da će odbaciti ovu vrstu lidera i da će koristiti sva dopuštena demokratska sredstva da kaže: Dole, lopovi! I da lopovi odu, da dođu časni ljudi. Dakle, sva dozvoljena sredstva, samo da ne bude nasilja.

• Mislite da bi lopovi sami otišli?

- Moraju! Svjesni su da je došlo vrijeme za to i sada rade na tome da razbiju narod. Ne znam zašto u narodu ne može da sazrije svijest da je vrijeme da se mijenja vlast. Mi smo organizovali miting, ali je vlast organizovala miting na koji je dovela 5.000 ljude, a autobuse platila 100.000 KM. Ne znam kako narod ne može da shvati da je vrijeme za promjene, kako ne osjeti potrebu i da krene u promjene, a da mu opozicija posluži da to i uradi. Moja jedina nada je narod, ali kako stvari stoje, bojim se da će on otići, napustiti BiH i nestati prije nego što će pokrenuti revoluciju. Ali, to političare ne uznemirava! Da ih uznemirava, učinili bi nešto.