HOUSTON, 30. aug 2017





U Houstonu je proglašen policijski sat dok se ovaj američki grad bori s posljedicama uragana Harvey.





Oluja je donijela rekordne količine kiše, veliki dijelovi grada su poplavljeni, domovi uništeni, a više od 20 osoba je izgubilo život, izvještava BBC.





Gradonačelnik Houstona Sylvester Turner je rekao da je policijski sat morao biti uveden kako bi se spriječile pljačke i krađe u ovom gradu.





Policijski sat će biti na snazi od 00:00 do 05:00 po lokalnom vremenu, do daljnjeg. On neće važiti za volontere, spasioce i osobe koje idu na posao i vraćaju se kući s posla.





Turner je kazao da će uvođenje policijskog sata pomoći u sprječavanju pljački domova evakuiranih osoba.





Gradske vlasti su prijavile slučajeve krađa, oružanih pljački i osoba koje se lažno predstavljaju kao policajci.





Predsjednik Donald Trump posjetio je Texas u utorak kako bi vidio štete koje je Harvey nanio, te je ovu oluju nazvao "epskom".