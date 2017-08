(r.č.)

Država Bosna i Hercegovina bi mogla od Rusije dobiti na korištenje Povelju Kulina bana, barem privremeno, na godinu dana, ali za to treba lobirati, razgovarati s ljudima u ruskim ministarstvima i drugim institucijama i ubjeđivati ih, a ne samo slati zvanična pisma, zahtjeve i dopise, kaže Jozo Pavković, glavni i odgovorni urednik bh-izdanja Večernjeg lista koji je u maju ove godine za manifestaciju „Večernjakov pečat“ dobio ovjerenju kopiju Povelje.

„Ta povelja pripada svima nama, to je nastariji dokument južnih Slovena. Mi smo išli preko Ministarstva pravde u Vjeću ministara BiH i na sam dan održavanja manifestacije smo dobili ovjerenju presliku i ja sam tada obećao da ćemo mi kao Večernji list učiniti sve da Povelja dođe u BiH, ali smo dobili određene signale i komentare načih čitalaca da to ipak treba da traži država BiH, da je to ozbiljnije nego da to uradimo mi koji smo privatni medij“, priča Pavković koji je već pisao Vijeću ministara BiH tvrdeći da postoji spremnost ruskih vlasti da ustupe Povelju.

“Kako smo u komunikaciji s ruskim vlastima dobili uvjeravanja kako je izvedivo da se i original ovog, za bosanskohercegovačku povijest krucijalnog dokumenta ustupi na korištenje BiH, smatramo da je Vijeće ministara BiH najpozvanije poduzeti konkretne aktivnosti u tom smjeru”, navodi se u pismu koje je Pavković uputio predsjedavajućem Vijeća ministara BiH Denisu Zvizdiću. Naglasio je da vjeruje da je „i privremeni povratak originalne Povelje bana Kulina državni interes i da se njime primarno trebaju baviti institucije države”, te da je Večernjak spreman da pomogne u okvirima svojih mogućnosti.

Povelja Kulina bana nastala je 29. augusta 1189. godine i ona predstavlja trgovinski ugovor s Dubrovnikom čijim trgovcima tadašnja vlast u Bosni omogućava slobodan rad.

“U ime Oca i Sina i Svetog Duha. Ja, ban bosanski Kulin, obećavam Tebi, kneže Krvašu, i svim građanima Dubrovčanima pravim Vam prijateljem biti od sada i dovijeka. I pravicu držati s Vama i pravo povjerenje, dokle budem živ... Neka mi Bog pomogne i svo Sveto Evanđelje”, stoji u tom dokumentu.

Povelja je najstariji do sada pronađeni očuvani dokument iz istorije BiH i jedan od najstarijih dokumenta svih južnoslavenskih naroda. Sauvana je u tri primjerka od čega se dva nalaze u Arhivu u Dubrovniku, a treći primjerak, koji je ukraden u 19. vijeku, danas je u posjedu ruske Akademije nauka i umjetnosti u Sankt Peterburgu u nadležnosti Federalne agencije naučnih organizacija (FANO). Prema procjenama pojedinih istoričara, upravo taj primjerak u Sankt Peterburgu je pravi original dok su dva primjerkaq u Dubrovniku prepisi izvornika.

Vlasti BiH su ranije Rusiji uputile zahtjev za povrat Povelje, no tamošnje vlasti smatraju da je taj primjerak Povelje bana Kulina njihovo vlasništvo.