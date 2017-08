SARAJEVO, 29. aug 2017





U Bosni i Hercegovini sutra će biti pretežno sunčano.





U jutarnjim satima po kotlinama u Bosni lokalno je moguća magla. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 8 i 13 stepeni, na jugu od 15 do 19 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30, na jugu do 33 stepena.





U Sarajevu će biti pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 10, a najviša dnevna temperatura zraka oko 27 stepeni.





U Bosni je danas bilo umjereno do preteženo oblačno vrijeme, a u Hercegovini je bilo pretežno sunčano.