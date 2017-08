Stanje na cestama 29. 08. 2017.





Dobra prohodnost većine putnih pravaca, karakteriše jutros saobraćajnu situaciju u BIH. Zbog lokalnih padavina, kolovoz je mjestimično mokar pa vozače pozivamo na pojačan oprez. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke, kao i preko planinskih prevoja, upozoravamo na moguće odrone zemlje ili kamenja na kolovoz. Frekvencija vozila pojačana je u gradskim centrima, dok se na ostalim dionicama saobraća umjerenim intenzitetom.





Zbog radova na asfaltiranju, u vremenu od 07 do 20 sati, dolazi do potpune obustave saobraćaja na dionici regionalnog puta R-469 Banovići-Živinice, u Banovićima. Za vrijeme obustave u funkciji su alternativni pravci, a predviđeno je da radovi traju do 01.09.2017.





Povremene kraće obustave saobraćaja, od 08 do 16 sati, mogu se očekivati i na magistralnom putu M-16.2 Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje u mjestu Osojnica, gdje su u toku radovi na deminiranju terena.





Na dionicama sa aktuelnim sanacionim radovima saobraća se usporeno ili uz kraća zadržavanja.





Izdvajamo tunel Skela na magistralnom putu M-5 Jajce-Donji Vakuf, gdje zbog izvođenja geodetskih i istražnih radova u vremenu od 09 do 17 sati, vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.





Radovi se danas i sutra izvode i na magistralnom putu M-5 Gromiljak-Blažuj, a saobraća se jednom trakom, uz moguće povremene obustave.





Napominjemo da je na mjestima izvođenja radova postavljena privremena signalizacija, čije je poštivanje zakonski obavezno.





Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.





Podsjećamo, za međunarodni promet vozila, privremeno su otvoreni granični prelazi: Duži-Imotica, Orahov Do-Slano i Hadžin Potok-Bogovolja.





Vozače napominjemo da prije polaska na putovanje provjere da li posjeduju svu potrebnu dokumentaciju za prelazak granice.





Bhputovanja/Bihamk