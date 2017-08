Izgledi vremena 29.8.2017.





U utorak, 29.08.2017., u Bosni u jutarnjim satima pretežno oblačno vrijeme. Smanjenje oblačnosti većinom prije podne. Na istoku Bosne ujutro je lokalno moguća slaba kiša. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16°C, na jugu od 17 do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29°C, na jugu zemlje do 32°C.





U srijedu, 30.08.2017., u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 9 i 13°C, na jugu od 15 do 19°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31°C, na jugu zemlje do 33°C.





U četvrtak, 31.08.2017., u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab promijenljivog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 10 i 14°C, na jugu od 17 do 21°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 34°C.