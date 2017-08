SARAJEVO, 28. aug 2017





U Bosni sutra u jutarnjim satima pretežno oblačno vrijeme. Smanjenje oblačnosti većinom prijepodne. Na istoku Bosne ujutro je lokalno moguća slaba kiša. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu naoblaku.





Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16 stepeni, na jugu od 17 do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni, na jugu BiH do 32 stepena.





U Sarajevu će prijepodne biti pretežno oblačno. U drugom dijelu dana umjerena naoblaka. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 14, a najviša dnevna temperatura zraka oko 25 stepeni.





Danas u jutarnjim satima prolazni pljuskovi praćeni grmljavinom su registrovani na sjeveru i sjeveroistoku Bosne. Prijepodne je uglavnom bilo pretežno sunčano. U drugoj polovini dana jače naoblačenje je uslovilo kišu i pljuskove sa grmljavinom u većem dijelu BiH.





Temperature zraka u 14.00 sati: Bjelašnica 15 stepeni, Kupres i Sokolac 26, Bihać i Livno 27, Prijedor, Sanski Most i Srebrenica 28, Sarajevo, Tuzla, Jajce i Zvornik 29, Banja Luka, Bugojno i Drvar 30, Bijeljina i Doboj 31, Neum i Zenica 32, Stolac 34, Trebinje 35, Mostar 37 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.