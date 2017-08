Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg optužio je Rusiju da ugrožava stabilnost i sigurnost u Evropi svojim agresivnim ponašanjem.





-Mi smo aktivno sarađivali kako bismo izgradili strateško partnerstvo s Rusijom" posle perioda Hladnog rata- rekao je Stoltenberg na konferenciji o odbrani i miru u Italiji, prenosi AFP.





Međutim, agresivno ponašanje Rusije je narušilo stabilnost i sigurnost u Evropi, dodao je on.





Stoltenberg je naveo da ruska "ilegalna aneksija Krima" predstavlja "prvi slučaj da je posle Drugog svjetskog rata neka evropska zemlja uzela silom teritoriju druge zemlje".





-Rusija nastavlja da destabilizira istočnu Ukrajinu. To je konflikt u kojem je gotovo 10.000 Ukrajinaca ubijeno i to je u ogromnoj mjeri promijenilo sigurnosni kontekst - kazao je on.





Dodao je da ne želi konfrontaciju s Rusijom i da snažno vjeruje u dijalog.