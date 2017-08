U Bosni i Hercegovini sutra će biti sunčano i vruće, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnje temperature od 13 do 19, na jugu od 19 do 23, a dnevne od 31 do 37 stepeni.





U BiH u nedjelju, 27. augusta bit će sunčano i vruće. Vjetar će biti slab, promjenljivog smjera. Jutarnje temperature od 13 do 19, na jugu od 20 do 24, a dnevne od 32 do 38 stepeni.





U ponedjeljak, 28. augusta bit će pretežno sunčano. Od sredine dana u Bosni će doći do postepenog naoblačenje. U drugom dijelu poslijepodneva i u večernjim satima u Bosni se očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnje temperature od 13 do 19, na jugu od 20 do 24, a dnevne od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni.