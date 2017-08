Zamjenica premijera Vlade Federacije BiH i federalna ministrica financija Jelka Milićević kazala je novinarima u Mostaru kako su proračuni na svim razinama vlasti u Federaciji BiH u suficitu.





- Mi smo po prvi put u proračunu Federacije nakon 10 godina u suficitu - istaknula je Milićević danas na konferenciji za novinare održanoj u Mostaru nakon sjednice Vlade Federacije BiH.





Prema njezinim riječima, ukupni prihodi u prvih šest mjeseci ove godine ostvareni su u iznosu od 3 milijarde 854,1 milijun KM što je za 323,7 milijuna KM ili za 9,2 posto više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.





- Zadovoljni smo i ostvarenjem u odnosu na plan koji iznosi 46 posto. Što se tiče prihoda od poreza, oni imaju povećanje i ostvarenje plana je 50, 1 posto. Neporezni prihodi također imaju povećanje i u ukupnim prihodima sudjeluju sa 21, 1 posto što znači da su nam i oni za 9, 2 posto veći. Najveće povećanje prihoda odnosi se na povećanja prihoda od poreza na dobit – pojasnila je Milićević.





Kazala je kako su imali jedan zakon koji je osigurao trnsparentnije i ravnopravnije poslovanje svih gospodarskih subjekata.





- Na određeni način smo stabilizirali preduvjete za sve gospodarske subjekte. Nema porezne evazije i to je donijelo poboljšanje prihoda, prvenstveno županijama i odprilike oko 75 milijuna u prvih šest mjeseci ove godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine - kazala je Milićević.





Što se tiče rashoda, oni su za prvih šest mjeseci ostvareni u iznosu od 3 milijarde 257, 5 milijuna i to je za 26, 1 milijun ili za 0, 8 posto više u odnosu za isto razdoblje prošle godine.





– Rashodi rastu, ali puno manje nego što rastu prihodi – kazala je Milićević.





Navela je kako konsolidirani kapitalni transferi za šest mjeseci ove godine iznose 21, 1 milijun KM i u odnosu na razdoblje siječanj-lipanj protekle godine imaju ostvarenje manje za 19, 3 milijuna ili za 47, 8 posto.





Prema njezinim riječima, velik je udio prema vanjskom dugu i kamatama u proračunu i s tim se bori Federalna vlada od preuzimanja mandata. Nakon puno godina, udio javnoga duga, odnosno ukupnoga duga, u proračunu društvenog bruto proizvoda je 31, 6 posto, kazala je Milićević





Financijski rezultat za prvih šest mjeseci ove godine iznosi 331, 8 milijuna KM i 3, 75 puta su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Naglasila je kako su u predhodnom razdoblju iznosili 88, 5 milijuna. Suficit na razini Federacije je 60, 8 milijuna KM, zbirni suficit županije je 138, 2 milijuna, općina 60, 1 mlijun i izvanproračunskih fondova 69, 2 milijuna.





Ukupan broj zaposlenih na razini Federacije na dan 30. lipnja 2016. iznosio je 67 163, a na isti dan ove godine broj zaposlenih je 67 926.





Premijer Federacije BiH Fadil Novalić kazao je kao nakon 2, 5 godine imaju pozitivne rezultate rada. Svi parametri su u rastu nako desetgodišnjeg zastoja koji je izazvan svjetskom krizom 2007. godine.





- Raste bruto društveni proizvod za 1, 6 milijardi maraka, a za to je bio potreban novi broj uposlenih kojih je oko 32 tisuće u Federaciji BiH. Porasle su i industrije, a najbrže rastuća industrija je turizam i ona je odmah iza metalne industrije, odnosno druga industrija u BiH sa oko 2, 5 milijarde ukupnog prometa - kazao je Novalić.





Naveo je kako je nezaposlenost pala za 37 tisuća ljudi te da je ovo prvi put u zadnjih 20 godina da pada broj nezaposlenih.





- Apsolutni dug smanjio se za 51 milijun eura i s 34, 5 pao je na 31, 6. Nije se puno smanjio, nismo se dodatno zaduživali, ali raste bruto društveni proizvod i lakše se podnosi vanjski i unutarnji dug - kazao je Novalić.





Naveo je kako je izrazito rastao broj umirovljenika, 3 puta više od dosadašnjeg statističkog prosjeka, a posljedica toga je olakšavajuće okolnosti u Zakonu o pijevremenom umirovljenju, a vjerojatno i strah od novog zakona o PIO/MIO.





- Deficit koji smo naslijedili u mirovinskom sustavu od minus 133 milijuna bio nam je kliznuo do minus 226 milijuna, a sad je na minus 150 milijuna, što znači kako je ekonomska situacija rasta raposlenosti i prihoda je učnila to da počinjemo sanirati PIO/MIO fon i da ide u dobrom smjeru – isaknuo je Novalić.





Govoreći o planovima za iduće razdoblje, Novalić je kazao kako su 3 reformska zakona ključna koja su već u proceduri, 3 socijalna i 3 infrastrukturna projekta.





Što se tiče socijalne sfere, Novalić navodi kako su 3 zakona ključnja i to Zakon o PIO/MIO, drugi zakon koji definira reprezentativnost u braniteljskim udrugama i zakon koji definira registar vojnih osiguranika. Vlada može potpomoći 3 infrastrukturna projekta i to termoelektrane, građanje brzih cesta i cesta što je vezano za putarinu u Zakonu o akcizama.





Zamjenik premijera Federacije BiH Vesko Drljača i federalni ministar rada i socijalne politike kazao je kako spomenuto ministarstvo u okviru reformske agende provodi reformske aktivnosti vezane za mirovinski sustav, problem rada zapošljavanja i socijalnu politiku.





Što se tiče mirovinskoga sustava, jedan od prioriteta jeste stabilizacija spomenutoga sustava i blagovremenost isplata mirovina. Po tom pitanju poduzete su određene aktivnosti i mjere koje su usvojene na predhodnim sjednicama a ohrabrujuća je činjenica da je došlo do porasta doprinosa kao i povećanja zaposleni.





Najavio je u rujnu pokretanje nove inicijative za donošenje zakona o MIO/PIO sustavu u kojem će biti određenih izmjena, uvažavajući određene zahtjeve umirovljenika.





- Potreba postoji da se umirovljenicima do 98. godine, s obzirom na to da su mirovine bile smanjivanje 99. godine za 40 posto, uvećaju mirovine za 10 posto te da se razmotri status umirovljenika do 2007. godine – kazao j Drljača.





Što se tiče reforme radnog zakonodavstva, Drljača je kazao kako je utvrđena osnova za donošnje zakona o zaštiti na radu, zakon o štrajku i zakon o rješavanju sporova. Kazao je kako će Vlada u idućem razdoblju utvrditi prijedloge spomenutih zakona.





Što se tiče socijale, Drljača je naveo kako je prioritet donošenje zakona o obitelji i djeci, kojim se želi na jedan sustavan način uvtrditi jedinstveenu osnovu za isplaćivanje porodiljnih naknada.





