Član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić smatra da će Vijeće ministara BiH ostati, te ne vidi nikakvu mogućnost alternative.





- Rekao bih da Vijeće ministara radi, pragmatično se postavlja i rješava tekuće stvari na vrlo korektan način. Ono gdje sam očekivao veće aktivnosti i gdje nisam do kraja zadovoljan, to je priprema zajedničkih odgovora. Mislim da i to postaje predmet neke vrste političke bitke o tome ko je važniji između entitetskih institucija i institucija BiH. Što je opet posve nepotrebno, sa mnogo više međusobnih razgovora dobar dio tih stvari može se riješiti. Ali, Savjet ministara zaista radi vrlo korektno, mada ni ja ne očekujem da će biti u snazi da naprave neke ozbiljnije iskorake političke prirode u ovakvom političkom ambijentu - izjavio je Ivanić za novi broj magazina "Dani".





Odgovarajući na pitanje o radu Mirka Šarovića i Dragana Mektića, dvojice državnih ministara, obojica kandidati Saveza za promjene, koji su u velikom dijelu javnosti, "i one srpske i one bošnjačke, pa i hrvatske", dobili komplimente za svoj rad, član Predsjedništva BiH je rekao da je dio srpskih kadrova vrlo jasno pokazao da se ponaša u skladu sa "nečim što je normalno".