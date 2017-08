Priredila: D.N.

Foto: Wikipedia





Ove godine obilježava se 48. godišnjica legendarnog muzičkog festivala Woodstock, jednog od prvih muzičkih festivala, preteče svih današnjih velikih muzičkih manifestacija. Festival, čiji je slogan bio "Vodimo ljubav, ne rat" , predstavljao je vid protesta zbog rata u Vijetnamu. Organizatori su očekivali 50.000 ljudi, a došlo ih je oko 500.000. Bilo je planirano da traje tri dana, od 15. do 17. augusta 1969. godine, ali je trajao dan duže.









Postojala je objektivna bojazan da nastupi opšti haos, posebno zbog kiše koja je gotovo sve vrijeme lila kao iz kabla, ali je katastrofa izbjegnuta. Ipak petoro ljudi je umrlo za vrijeme trajanja festivala, što od predoziranja, što od pucanja slijepog crijeva i gaženja traktorom. Tokom festivala rođene su i dvije bebe.

Festival je okupio značajna imena: Jimi Hendrix, The Who, The Band, Janis Joplin, Johnny Winter, Creedence Clearwater Revival, Jefferson Airplane, Ten Years After, Joan Baez, Santana, Joe Cocker i Crosby , Stills, Nash i Young - ukupno 32 izvođača.

"3 dana mira i muzike"

Ideja za Woodstock se realizovala uz pomoć napora koje su uložili Michael Lang, John Roberts, Joel Rosenman i Artie Kornfeld. Robert i Rosenman su finansirali projekat. Predložili su koncert koji čine umjetnici koji su poznati u tom području (kao što su Bob Dylan i The Band). Kornfeld i Lang složili su se s planom, a Woodstock Ventures je formiran u januaru 1969. Kancelarije kompanije bile su smještene u veoma neobično uređenom uredu u Manhattanu. Burt Cohen i njegova grupa za dizajn, Curtain Call Productions, nadgledali su psihodeličku transformaciju kancelarije.

Woodstock je dizajniran kao profitno preduzeće pod nazivom "Woodstock Ventures". Slavan je postao tek nakon što je događaj privukao stotine hiljada ljudi više nego što su organizatori očekivali. Karte za trodnevni događaj koštale su 18 dolara unaprijed i 24 dolara na ulazu (oko 120 dolara i 160 dolara danas). Prodato je oko 186.000 ulaznica, a organizatori su očekivali da će se pojaviti oko 200.000 posjetilaca.





Farma mlijeka

Kolektivni izlet na farmu mlijeka Maxa Yasgura koja je 50-tak kilometara bila udaljena od mjesta predviđenog za održavanja Woodstocka bila je alternativna pozornica budući da se prvobitna lokacija pokazala premalim mjestom za brojnu publiku . Od očekivanih 200-tinjak hiljada posjetilaca brojka je narasla na nevjerovatnih 450-500 hiljada, a još dvaput toliko je ostalo na zakrčenim prilaznim putevima , jer je 50 kilometara u krugu festivala promet bio potpuno paraliziran.

Kasna promjena mjesta odžavanja festivala nije organizatorima ostavila dovoljno vremena za pripremu. Na sastanku tri dana prije događaja, organizatori su imali dvije mogućnosti: jedan je bio da se završe kabine za ograde i karte, bez kojih su bili gotovo sigurni da će izgubiti svoj profit; a druga opcija bila je ulaganje svih preostalih raspoloživih sredstava u izgradnju pozornice, bez koje su se organizatori plašili da će imati razočaranu i nezadovoljnu publiku. Kada je publika počela da dolazi, odluka je donijeta za njih. "Ograde na Woodstocku" postale su oksimoron, dok je pozornica postala legendarna.

17. augusta, guverner New Yorka Nelson Rockefeller pozvao je organizatora festivala Johna Robertsa i rekao mu da razmišlja o pozivanju 10.000 trupa Nacionalne garde na festival. Roberts je uspio da ubjedi Rockefellera da to ne uradi. Okrug Sullivan proglasio je vanredno stanje.









Čekao se Hendrix

Jimi Hendrix je posljednji nastupio na festivalu. Zbog kašnjenja i kiše u nedelju, Hendrix je konačno zauzeo pozornicu u 8:30, u ponedeljak ujutru. Broj publike sada se smanjio na 30.000; mnogi od njih su samo čekali da "uhvate" Hendrixa prije odlaska.

Hendrix i njegov novi bend, Gypsy Sun and Rainbows, nastupao je dva sata. Njegovo psihodelično izvođenje nacionalne himne "The Star-Spangled Banner" dogodilo se u trećoj četvrtini seta (nakon čega je izveo "Purple Haze"). Pjesma je postala "dio Zeitgeista šezdesetih ", jer je zauvijek „zarobljena„ u filmu Woodstock; Hendriksova slika u plavo bijeloj kožnoj jakni sa resama i crvena marama se od tada smatraju "glavnim trenutkom" 60-ih.









Woodstock nije bio puki rock festival kakvih je tog ljeta bilo širom Amerike: tamo se odlazilo iz uvjerenja i iz protesta. I to u velikom broju. Morala je reagirati i vojska, osiguravajući prolaz znatiželjnima, ali i prijevoz izvođača helikopterima do bine, nužnu medicinsku pomoć te hranu i vodu.

No, strahu nije bilo mjesta- Woodstock-u je jedino "prijetio" oblak dima marihuane brojnih sudionika, te kiša. U tolikoj gomili bilo je sasvim jasno kako je sigurnost ugrožena: ondje je bilo nekoliko stotina hiljada ljudi, vjerojatno i cijeli milion, tri dana glazbe, ljubavi, mira, a sve bez ijednog ozbiljnijeg incidenta.

Nikad se ništa slično nije desilo u historiji čovječanstva. Na Woodstocku se dogodio vrhunac zanosa i prosvjeda cijele jedne generacije...

Pobjeda mira i ljubavi









Poslije koncerta, Max Yasgur, vlasnik posjeda na kome se održavao Woodstock, vidio ga je kao pobjedu mira i ljubavi. Govorio je o tome kako je gotovo pola miliona ljudi ispunjeno potencijalom za katastrofu, nered, pljačku i katastrofu, provelo četiri dana uz muziku i mir u svojim mislima.

"Ako se pridružimo njima, možemo probleme Amerike danas pretvoriti u nadu za svetliju i mirniju budućnost ..." . kazao je on.

Ipak, odbio je iznajmiti svoju farmu za ponovno održavanje festivala 1970. godine. Yasgur je umro 1973.

1984. godine, na prvobitnoj lokaciji festivala, vlasnici zemljišta Louis Nicky i June Gelish postavili su spomenik pod nazivom "Peace and Music" (mir i muzika) .

Uloženi su pokušaji da se ne posjećuje lokacija, njegovi vlasnici znatiželjne pokušali odbiti đubrivom, a tokom jedne godišnjice, traktori i državna policijska vozila formirali su blokade na putu.

Dvadeset hiljada ljudi okupilo se na mjestu festivala 1989. godine tokom proslave 20. godišnjice. Betelov stav se promjenio posljednjih godina, a grad sada prihvata festival.

Uloženo je oko 80 tužbi protiv Woodstock Ventures-a, prvenstveno od strane poljoprivrednika u toj oblasti. Dokumentarni film je isplatio je ukupno 1,4 miliona dolara duga Woodstock Venturesa.

Godišnjice

Woodstock '94 je bio muzički festival organizovan u znak obilježavanja 25. godišnjice prvobitnog Woodstock festivala iz 1969. Promovisan je pod sloganom "Još 2 dana mira i muzike". Održan je na farmi, 16 kilometara udaljenoj od prvobitnog mjesta održavanja. Posjetilo ga je oko 550 000 ljudi.

Izvođači originalnog Woodstock-a koji su nastupili na Woodstock '94 su bili The Band, Santana, Joe Cocker, Country Joe McDonald, John Sebastian, preživeli članovi Sweetwater i Crosby, Stills i Nash.

Woodstock '99, održan 1999. godine, bio je drugi pokušaj muzički da se emulira originalni Woodstock festival 1969. Kao i prethodni festivali Woodstock, državi New York, ovog puta u Rimu, oko 320 km od prvobitnog mjesta događaja. Na festivalu je prisustvovalo oko 400.000 ljudi. Kablovska mreža MTV je pokrivala koncert, a prenos čitavog vikenda uživo bio je dostupan na pay-per-view. Nastupi su kasnije objavljeni na kompakt disku i DVD-u.

Za razliku od prethodnih Woodstock-a, Woodstock '99 su mediji predstavili kao festival obilježen nasiljem, silovanjem i požarima.





40. godišnjica Woodstock-a

Za 40-godišnjicu Woodstock-a je 2009. Godine postojao je ogroman međunarodni medijski interes. Širom svijeta je održan niz aktivnosti za komemoraciju festivala.

15. avgusta se u Bethel Woods centru za umjetnost održao osmosatni koncert, a karte su bile rasprodane. Sa lokacije se pružao pogled na lokaciju originalnog festivala. Domaćin koncerta je bio Country Joe McDonald,a nastupili su Big Brother i Holding Company, koji su izvodili hitove Janis Joplin, Canned Heat, Ten Years After , Jefferson Starship, Mountain i Levon Helm Band. U Woodstocku, Levon Helm je svirao bubnjeve i bio je jedan od vodećih vokalista sa Bandom. Paul Kantner je bio jedini član originalnog benda Jefferson Airplane iz 1969. Godine. Tom Constanten, koji je svirao klavijature sa Grateful Dead-om na Woodstock-u, pridružio se Jefferson Starship na bini.. Richie Havens, koji je otvorio Woodstock festival 1969. godine, pojavio se na posebnom događaju prve noći festivala. Crosby, Stills & Nash i Arlo Guthrie također su obilježili godišnjicu natupom u Betelu .

Drugi događaj se održavao u Velikoj Britaniji, na Summer of Love zabavi, a učestvovala su dva izvođača originalnog Woodstocka, Barry Melton iz Country Joe i Fish i Robin Williamson iz The Incredible String Band-a, plus cover bendovi Santana i Grateful Dead.

Michael Lang i Holly George-Warren objavili su The Road to Woodstock, koji opisuje uključivanje Langa u stvaranje Woodstock Music & Arts Festivala, a uključuje i lične priče i citate centralnih figura uključenih u događaj.

Za 50. godišnjicu Woodstocka 2019. godine, najavljuju se brojni događaji i koncerti kojima će se obilježiti. Jedan od organizatora prvobitnog Woodstocka, Michael Lang, izjavio je za medije da je vrijeme da se obilježi godišnjica. Rekao je da postoji mogućnost za obilježavanje, ne samo u Americi, već i u inostranstvu, a i da bi volio da se obilježavanje dešava iz godine u godinu.