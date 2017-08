Predsjednik Naše stranke Predrag Kojović smatra da stvarnu odgovornost za političku krizu u vezi sa Pelješkim mostom treba tražiti u činjenici da bosanskohercegovačke vlasti nisu učinile ništa da se Sporazum o granici između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske ratificira u prethodnih 18 godina, saopćeno je iz Naše stranke.





Istovremeno, navodi se u saopćenju, donosioci odluka u Hrvatskoj očigledno nisu smatrali da ovo poglavlje treba zatvoriti, sa utvrđenom graničnom linijom kojom je vrh poluotoka Kleka, te Veliki i Mali Školj pripao Bosni i Hercegovini, nego su ova neriješena pitanja ostavili kao potencijalno pitanje nekih budućih blokada i prijepora, u skladu sa praksom koju smo vidjeli u slučaju Piranskog zaliva i Dragonje između Slovenije i Hrvatske.





- Pristajanjem bh. institucija da se u minut do dvanaest razgovara o tehničkim detaljima, smanjen je prostor za pregovaračke manevre o ratifikaciji granica između BiH i Hrvatske, što je ona vrsta državničke bahatosti na koju smo, nažalost, već navikli od naših predstavnika. Sada imate već uobičajenu situaciju da Predsjedništvo misli jedno, Vijeće ministara drugo, a unutar Ministarstva prometa i komunikacije i iz Hrvatske dolaze drugačija mišljenja - dodaje Kojović.





Most koji po tehničkim karakteristikama dozvoljava neškodljiv prolaz, smatra Kojović, treba dozvoliti ne samo jer je to međunarodni standard nego i kao znak dobre volje prema našim susjedima, ali je to jedinstvena prilika da sa Hrvatskom riješimo i problem ratifikacije Sporazuma o granici.





- Pristup koji predlažem zahtijeva dvije stvari; da vlasti u BiH imaju jedinstven stav i da je taj stav baziran isključivo na interesima građana i države BiH. Sumnjam da većina sastavljena od partija koje su na vlasti može zadovoljiti čak i ovako jednostavne uslove - napominje Kojović.