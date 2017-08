SARAJEVO, 11. aug. 2017





U Bosni i Hercegovini danas preovladava sunčano i vruće. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina.





Vjetar je slab do umjeren, u Posavini i Krajini zapadni i sjeverozapadni, a u ostalim područjima jugozapadni. Dnevne temperature od 33 do 38, na jugu i sjeveroistoku do 41 stepen.





Prijepodne u većem dijelu BiH je bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.