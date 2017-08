SARAJEVO, 11. aug.2017





Frekvencija vozila danas je pojačana, pa se apeluje na sve učesnike u saobraćaju, uključujući motocikliste, bicikliste i pješake, da budu maksimalno oprezni i poštuju saobraćajne propise.





Vozači teretnih vozila se mole da se, kada iza sebe primijete dugu kolonu putničkih vozila, nakratko isključe kako bi izbjegli rizična preticanja.





Povremeni kraći zastoji aktuelni su na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, a izdvajaju se putni pravci: M-5 Donji Vakuf-Travnik, M-4 Tuzla-Kalesija, M-16 Bugojno-Kupres, M-17 Maglaj-Žepče i M-18 Sarajevo-Vogošća.





Na magistralnom putu M-16.2 Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje zbog radova na deminiranju terena u mjestu Osojnica, od 08 do 16 sati mogu se očekivati povremene kraće obustave saobraćaja.





Zbog većeg oštećenja kolovoza na dionici M-16. Klašnice-Banja Luka (jedan kilometar prije naplatnih kućica), saobraća se usporeno-jednom trakom.





Na graničnom prijelazu Doljani pojačana je frekvencija vozila u oba smjera, a zadržavanja su oko 60 minuta. I na GP Bosanski Brod frekventno je u oba smjera, a zadržavanja su u intervalima od 30 do 60 minuta. Na GP Bosanska Gradiška na ulazu u BiH čeka se do 45 minuta, a ista zadržavanja su i na prelazima Izačić i Velika Kladuša, ali pri izlazu iz BiH. Na GP Osoje na izlazu iz BiH čeka se 30 do 40 minuta. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja su nešto kraća.