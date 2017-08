SARAJEVO, 11. aug.2017





I ove godine , kao i svih prethodnih, kada se održava Sarajevo Film Festival grad Sarajevo potpuno drugačije izgleda. Grad je uređen za ovu priliku, a posebno centralni dijelovi gdje se održava SFF. Također, primjetan je i veliki broj turista koji dođu upravo zbog ove manifestacije, a ove godine se nadamo da ćemo oboriti rekord po broju posjeta u jednom mjesecu - kazao je Feni direktor Turističke zajednice Kantona Sarajevo (TZKS) Nermin Muzur.





Sudeći po situaciji na terenu i prema podacima koje ima TZKS, Muzur kaže da pogotovo u centralnim dijelovima grada nema više niti jedna soba ili slobodan krevet koji bi se mogli rezervisati.





- Nadam se da ćemo i ove godine u augustu, kada se održava SFF, oboriti rekord po broju posjeta, odnosno broju turista u jednom mjesecu koji su prijavljeni na način kako to zakon propisuje -kazao je Muzur.





S obzirom na to da se, kao i svake godine, u Kantonu Sarajevo tokom trajanja SFF-a očekuje veliki broj posjetilaca, turista, predstavnika domaćih i stranih medija, na svim predviđenim festivalskim lokacijama Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova KS-a je preduzela aktivnosti kako bi SFF koji, između ostalog, ima i međunarodni ugled, protekao bez ikakvih problema, potvrdila je Feni načelnica Odjeljenja za odnose s javnošću MUP-a KS Suvada Kuldija.





Naglasila je da je MUPKS-a sačinio operativni plan osiguranja te manifestacije, koji podrazumijeva fizičko, operativno, saobraćajno i kontradiverziono osiguranje.





- Prema tom planu, angažiran je dovoljan broj policijskih službenika kako u uniformi tako i u civilnim odjelima -kazala je Kuldija.





Što se tiče Jedinice za specijalističku podršku MUPKS-a, Kuldija ističe da će kao i do sada biti angažirana za vrijeme SFF-a i vršit će kontrolu vozila osoba koje su sumnjive.





Po njenim riječima 23. SFF bit će održan na području pet općina: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad i Ilidža.





Kuldija je napomenula da policija MUPKS-a neće biti samo fokusirana na SFF, nego će svoje aktivnosti provoditi i na područje cijelog Kantona gdje će patrole MUP-a biti mobilne i obilazit će teren.





Vezano za privremenu obustavu saobraćaja, od danas do 18. augusta, u terminu od 17.00 do 24.00 sata, prema rješenju Ministarstva saobraćaja KS-a privremena izmjena režima saobraćaja će biti u ulici Zelenih beretki, od raskrsnice sa ulicom Ćumurija do raskrsnice sa ulicom Gimnazijska, ulici Branilaca Sarajeva, od raskrsnice sa ulicom Gimnazijska do raskrsnice sa ulicom Kulovića i u ulici Ćemaluša, od raskrsnice sa ulicom Mula Mustafe Bašeskije do raskrsnice sa ulicom Branilaca Sarajeva. U ulici Ćumurija privremeno će se uspostaviti i dvosmjerni režim saobraćaja.





Iz MUKS-a napominju da se građani mogu obratiti u svakom momentu pripadnicima MUP-a, te mogu pozvati brojeve telefona 122, 033 206-666 i 207-777. MUPKS, također, moli građane koji žive u užem dijelu grada za saradnju i razumjevanje kako bi ova manifestacija protekla bez ikakvih problema.





Kako bi glavni grad BiH spremno dočekao turiste i goste koji će prisustvovati Sarajevo Film Festivalu i uposlenici KJKP "Rad" ovih dana aktivno su posvećeni održavanju, čišćenju i pranju glavnih saobraćajnica i pješačkih prelaza u Kantonu Sarajevo.





Kako je Feni kazao glasnogovornik KJKP "Rad" Mirza Ramić ovo preduzeće "u noćnim satima kada je intenzitet saobraćaja i kretanje pjašaka najslabiji, od 23.00 sata do 06.00 ujutro, vrši pranje i čišćenje saobraćajnica".





- U noćnim satima imamo oko 40-ak radnika i 20 čistilica i cisterni kojima se vrši čišćenje i pranje ulica. Sarajevo je očišćeno i spremno za SFF - kazao je Ramić.





Dodao je da će i za vrijeme trajanja Festivala "Rad" na terenu sprovoditi i dodatne aktivnosti koje se odnose na odvoz otpada, pranje i čišćenje.





Od danas je na snazi i novi način odvoza otpada koji se odnosi na općine Stari grad, Centar i Novo Sarajevo. U užoj jezgri tih općina kontejneri će biti uklonjeni, npr. u ulicama Branilaca Sarajeva, Zmaja do Bosne, Zelenih beretki, i tu će biti postavljen veći broj korpi za smeće, precizirao je Ramić.





Po njegovim riječima, na lokacijama od Marijin-Dvora do Vijećnice, u ulicama Obala Kulina bana, Bulevar Meše Selimovića, Mula Mustafe Bašeskije, Titova ulica, Zmaja od Bosne, otpad će se isključivo odlagati u pvc kesama u terminu od 22.00 do 24.00 sata.





Ovakav način odgalanja otpada zadržat će se i poslije SFF-a, a ukoliko dođe do izmjena, građani će blagovremeno biti obaviješteni, kažu u KJKP "Rad".





Sarajevo će biti centar filmske industrije u narednih sedam dana. Svečano otvaranje 23. Sarajevo Film Festivala bit će upriličeno večeras u 20.30 sati u Narodnom pozorištu. SFF će trajati do 18. augusta.