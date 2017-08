SARAJEVO, 10. aug.2017





U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano i vruće, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost.





Tokom poslijepodneva i u večernjim satima na sjeveru, sjeverozapadu i ponegdje u centralnim područjima Bosne je moguć pljusak kiše i grmljavina. Lokalno je moguća i pojava grada. Vjetar, slab do umjeren, na sjeveru Bosne istočni i sjeveroistočni, a u ostalim područjima, uglavnom, jugozapadni. Dnevne temperature od 33 do 39, na jugu i sjeveru do 42 stepena.





Prijepodne u BiH je bilo pretežno vedro.





Temperature zraka u 11 sati: Bjelašnica 22 stepena, Bugojno, Ivan-sedlo, Jajce 27,

Sarajevo, Zvornik 29, Sokolac, Srebrenica 30, Sanski Most, Zenica 31, Banja Luka, Livno 32, Bijeljina, Neum 33, Gradačac, Mostar, Trebinje, Tuzla 34, Bihać, Doboj, Široki Brijeg 35, Grude 36 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.